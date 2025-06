Temendo o caos, Macron se opõe ao uso de força militar contra Irã para mudança de regime

KANANASKIS, Canadá (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira que era contra ação militar contra o Irã, que poderia levar a uma mudança de regime e ao caos potencial, pedindo um cessar-fogo com um retorno às negociações sobre seu programa nuclear.

Falando a repórteres, Macron disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, parece ter mudado de opinião desde que se reuniu com líderes do G7 no Canadá na segunda-feira, onde Macron afirmou que Trump estava pressionando por um cessar-fogo.

"Não queremos que o Irã obtenha uma arma nuclear", disse Macron. "Mas o maior erro seria usar ataques militares para mudar o regime, porque então seria o caos."

(Reportagem de John Irish)