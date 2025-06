Senado dos EUA aprova projeto que regulamenta stablecoin em vitória da indústria da criptomoeda

O Senado dos Estados Unidos aprovou uma legislação para regulamentar stablecoins, um tipo de criptomoeda amplamente utilizado, em uma vitória fundamental para a indústria de ativos digitais.

O projeto de lei, o primeiro do tipo a impor proteções federais às moedas digitais, estabelece a supervisão de stablecoins, um criptoativo popular normalmente atrelado a uma moeda fiduciária, como o dólar americano. Essa ligação mantém seu preço estável, tornando-as atrativas para traders que buscam uma reserva de valor enquanto compram e vendem criptomoedas mais voláteis. As stablecoins também podem ser usadas para pagamentos internacionais.

Conhecido como Genius Act, o projeto de lei foi aprovado no Senado por 68 a 30. Agora, segue para a Câmara, onde a aprovação é vista em Washington como provável, mas pode demorar. O presidente Trump disse que quer assinar a legislação sobre stablecoins antes do recesso do Congresso em agosto.

Espera-se que o mercado de stablecoins, que movimenta cerca de US$ 240 bilhões, cresça nos próximos anos, com entrada de gigantes do setor financeiro como Visa e Mastercard, atraídos em parte pela perspectiva de segurança regulatória criada pelo projeto de lei. Amazon.com e Walmart estão entre as grandes empresas que também exploram stablecoins.

Muitos democratas aderiram à iniciativa liderada pelo Partido Republicano após fortalecer as proteções ao consumidor e as disposições de segurança nacional. Os defensores do projeto de lei argumentaram que não fazer nada levaria o setor para o exterior e levaria a atividades ainda mais obscuras.