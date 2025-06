Segurança do fornecimento de petróleo segue como prioridade na agenda internacional, diz AIE

A Agência Internacional de Energia (AIE) avaliou que, com as incertezas geopolíticas e econômicas afetando produtores e consumidores de petróleo, a segurança do fornecimento de petróleo continua sendo uma prioridade na agenda da política energética internacional.

Em relatório divulgado nesta terça-feira, 17, a AIE pontuou que a decisão do grupo de produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), liderado pela Arábia Saudita, de começar a reduzir as restrições à produção de petróleo em maio de 2025 está redefinindo as trajetórias de oferta de petróleo para o período previsto de 2024 a 2030.

O aumento previsto na produção da Opep+ e o impacto de tarifas mais altas no comércio levaram os preços do petróleo a níveis mínimos em quatro anos em abril e início de maio. Como resultado, os executivos do setor petrolífero estavam recalibrando os planos de investimento.

"No entanto, os preços do petróleo se recuperaram após uma troca de ataques aéreos entre Israel e o Irã, iniciada em 13 de junho de 2025", atualizou a AIE.