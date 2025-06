Secretaria abre consulta pública de edital de concessão de parques urbanos

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil) anunciou a abertura de consulta pública sobre o edital de concessão público-privada de seis parques urbanos nesta segunda-feira, 16, que vai até o dia 17 de julho. Os planos diretores, que regem a utilização desses espaços públicos, também estão disponíveis para o processo participativo.

Mais cedo, em entrevista exclusiva ao Broadcast Político, a secretária Natália Resende destacou que serão R$ 144,7 milhões de investimento ao longo de 30 anos. E R$ 60,4 milhões estão previstos já nos primeiros quatro anos. Os parques ainda estão sob ingerência pública direta, mas com vários contratos com empresas privadas. O processo atual é de migração de uma gestão fragmentada para uma concessão única.

A licitação dos equipamentos ambientais deve acontecer no segundo semestre deste ano, segundo a Semil. Todas as unidades contempladas no projeto estão localizadas na capital paulista, mas estão sob a gestão do governo e não da Prefeitura.

São eles: Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns (no bairro de Santana, zona norte), Parque Estadual do Belém Manoel Pitta (no bairro do Belém, zona leste), Parque Ecológico do Tietê - Núcleo Engenheiro Goulart (bairro Engenheiro Goulart, zona leste), Parque Vila Jacuí (bairro da Vila Jacuí, zona leste), Parque Maria Cristina Hellmeister de Abreu (na zona leste, na região de São Miguel Paulista) e Parque Itaim Biacica (bairro do Itaim Paulista, zona leste da cidade).