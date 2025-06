River Plate vence Urawa Red Diamonds (3-1) em sua estreia na Copa de Clubes

O River Plate estreou na Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (17) com uma vitória sobre o Urawa Red Diamonds por 3 a 1, em Seattle, aproveitando a ingenuidade do time japonês nas jogadas aéreas.

O jogo, válido pelo Grupo E da competição, não foi tão desequilibrado quanto o resultado sugere, mas os argentinos construíram o placar com gols de cabeça de Facundo Colidio (12'), Sebastián Driussi (48') e Maximiliano Meza (73'), enquanto o Urawa descontou marcando de pênalti com o atacante Yusuke Matsuo (58').

O River começou melhor. Desde o início, manteve a posse de bola pressionando no campo de defesa do Urawa.

Os japoneses, acuados por tanta intensidade, não conseguiam subir ao ataque nem trocar dois passes.

O time argentino demorou oito minutos para criar sua primeira chance clara: um bom chute cruzado de Driussi que explodiu na trave.

A pressão continuou, especialmente pelo lado direito com Franco Mastantuono, por onde começou a jogada do gol de Colidio, aproveitando um cruzamento do lateral Marcos Acuña.

O River tinha o duelo controlado e todas as suas ações se concentravam em Mastantuono, muito ativo na partida.

Mas, seja por excesso de confiança ou por queda de rendimento físico, o time diminuiu o ritmo e o Urawa melhorou, embora sem conseguir ter precisão no último passe.

Liderados pelo atacante Yusuke Matsuo, os japoneses desperdiçaram várias oportunidades no final do primeiro tempo, e inclusive chegaram a marcar um gol de cabeça com o zagueiro norueguês Marius Hoibraten, bem anulado por impedimento (32').

O River precisava mudar de postura depois do intervalo e assim entendeu o técnico Marcelo Gallardo, que mexeu no meio-campo trocando Ignacio Fernández e Enzo Pérez por Giuliano Galoppo e Meza.

- Artilharia aérea -

O segundo tempo começou como o primeiro, com um gol cedo do River. Driussi aproveitou uma bola mal recuada de cabeça por Hoibraten e se antecipou ao goleiro Shusaku Nishikawa pelo alto para marcar.

No lance, o atacante argentino se chocou com Nishikawa e acabou lesionado, tendo que ser substituído pelo colombiano Miguel Borja.

Os 2 a 0 não desanimaram o Urawa, que continuou buscando o gol e teve sua recompensa quando Acuña derrubou Takuro Kaneko na área e o juiz marcou pênalti.

Matsuo cobrou com categoria no canto esquerdo do goleiro Franco Armani e diminuiu para o time japonês, que cresceu depois do gol e recuperou o controle da bola, enquanto o River não conseguiu reagir e viveu seu pior momento na partida.

A salvação dos argentinos veio então em mais uma jogada aérea. Após uma cobrança de escanteio de Acuña, Meza mandou a bola para as redes de cabeça aproveitando a passividade da defesa do Urawa.

"Estou feliz com o jogo porque houve muito nervosismo. Mas era importante vencer, conquistar os três pontos desde o início, e temos que continuar evoluindo para o que vem a seguir", disse o técnico Gallardo em entrevista à DAZN após a partida.

A primeira rodada do Grupo E termina ainda nesta terça-feira, com o duelo entre Inter de Milão e Monterrey do México, que entram em campo às 22h00 (horário de Brasília).

- Escalações:

River Plate: Franco Armani (cap) - Gonzalo Montiel, German Pezzela, Lucas Martinez Quarta, Marcos Acuna (Milton Casco 89') - Ignacio Fernández (Giuliano Galoppo 46'), Enzo Pérez (Maximiliano Meza 46'), Kevin Castano - Franco Mastantuono, Sebastian Driussi (Miguel Borja 51), Facundo Colidio (Gonzalo Martinez 75'). Técnico: Marcelo Gallardo.

Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa - Hirokazu Ishihara, Danilo Boza, Marius Høibråten (cap), Yoichi Naganuma (Takuya Ogiwara 81') - Takuro Kaneko (Takahiro Sekine 71'), Kaito Yasui (Taishi Matsumoto 81'), Ryoma Watanabe, Samuel Gustafsson (Genki Haraguchi 87'), Matheus Sávio (Thiago Santana 71') - Yusuke Matsuo. Técnico: Maciej Skorza.

© Agence France-Presse