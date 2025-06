Renovado, Manchester City estreia na Copa de Clubes contra o Wydad Casablanca

Após uma temporada de fracassos, o poderoso Manchester City e Pep Guardiola estão determinados a virar a página na Copa do Mundo de Clubes, ajudados por uma série de novas contratações, incluindo Rayan Cherki e o retorno do meio-campista espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024.

O primeiro adversário no Mundial será o Wydad Casablanca nesta quarta-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles do futebol americano (NFL), que na segunda-feira recebeu a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Espérance da Tunísia.

Os 'Citizens' encerraram a temporada sem título, algo que não acontecia desde 2016-2017, e voltar a ser campeões mundiais é o desafio nos Estados Unidos. O City venceu a última edição do Mundial de Clubes em dezembro de 2023 no antigo formato de sete equipes.

Mas nesta temporada os ventos mudaram. Eliminado dos playoffs da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, terceiro colocado na Premier League, muito atrás do campeão Liverpool (13 pontos), e derrotado na final da Copa da Inglaterra pelo Crystal Palace, o City despencou como nunca antes, e Guardiola muitas vezes parecia perdido e sem soluções.

Dois anos depois de chegar ao topo ao conquistar sua primeira Liga dos Campeões da Europa, a queda foi espetacular e brutal para um time que há muito tempo ficou desfigurado por causa da ausência de vários jogadores importantes (como Rodri, Mateo Kovacic e Ruben Dias) e devido à idade de alguns deles (Kevin De Bruyne, Kyle Walker...).

Esta Copa do Mundo de Clubes, que começa nesta quarta-feira para os 'Sky Blues' contra o marroquino Wydad Casablanca, na Filadélfia, antes de enfrentar o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no dia 22 de junho, e a Juventus, de Turim, no dia 26, não apagará as decepções recentes, mas pode ser uma grande oportunidade para começar o processo de reconstrução.

"É uma competição muito, muito séria. Todos estarão de olho neste torneio e garanto que daremos o nosso melhor. Estamos aqui para vencer", avisou Guardiola.

- Cherki, líder da renovação -

Embora o proprietário do City, o xeque Mansour, membro da família real de Abu Dhabi, tenha optado pela estabilidade desde o início, renovando o contrato de Guardiola até 2027 em novembro de 2024, em meio a uma crise esportiva, o elenco passou por inúmeras mudanças, cujos primeiros efeitos serão sentidos nos Estados Unidos.

Para atingir seu objetivo de reinar novamente, o técnico espanhol está trazendo todo o seu arsenal para os Estados Unidos, incluindo o implacável atacante norueguês Erling Haaland e Rodri, insubstituível no meio-campo do City, ao qual ele traz ordem e equilíbrio, além de gols importantes com chutes de fora da área.

O volante espanhol de 28 anos voltou a jogar pelos Citizens em maio, após uma grave lesão no joelho sofrida em setembro de 2024, e seu retorno é fundamental para a equipe.

Outro meio-campista, o croata Mateo Kovacic, ficará de fora devido a uma lesão no tendão de Aquiles, assim como o ponta inglês Jack Grealish, cujo tempo no City parece contado, e o 'maestro' do meio de campo, o belga Kevin de Bryune, que deixou o clube inglês após uma década e foi para o Napoli.

Também dignas de nota no elenco de Guardiola estão os novos reforços, adquiridos por cerca de € 117 milhões (aproximadamente R$ 737,7 milhões pela cotação atual): o goleiro inglês Marcus Bettinelli, o zagueiro argelino Rayan Aït-Nouri, o meio-campista holandês Tijjani Reijnders e o atacante francês Rayan Cherki.

Essas quatro contratações se somam aos € 202 milhões (R$ 1,27 bilhão) gastos na janela de transferências de inverno com as chegadas de Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis e Nico González.

Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson - Matheus Nunes, Ruben Dias, Joško Gvardiol, Rayan Ait-Nouri - Rodri, Tijjani Reijnders - Rayan Cherki, Omar Marmoush, Phil Foden - Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Wydad Casablanca: M. Benabid - B. Meijrs, J. Harkass, A. Boucheta, F. Moufi - O. Zemraoui, S. Aziz Ki, Moubarik - N. Amrabat, Lorch, M. Rayhi. Técnico: Mohamed Amine Benhachem.

kn/nip/smr/ma/raa/aam

© Agence France-Presse