Real Madrid de Xabi Alonso estreia na Copa de Clubes contra o Al Hilal

O Real Madrid estreia na Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (18), contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, naquela que será a primeira partida oficial sob o comando de Xabi Alonso, que tem o desafio de suceder o técnico mais bem-sucedido da história do clube.

Alonso está ciente das exigências de um clube alérgico a derrotas e cuja camisa vestiu durante cinco temporadas.

Ele assume o comando do gigante espanhol, protagonista de uma temporada irregular, na qual não conseguiu se impor nas partidas mais decisivas.

Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Arsenal (5 a 1 no placar agregado) e derrotado em todas as partidas que disputou contra o Barcelona, o Real Madrid encerrou o ciclo de Carlo Ancelotti ? o novo técnico da seleção brasileira ? e optou por Xabi Alonso, que se destacou à frente do Bayer Leverkusen, para acertar seu rumo.

Nos Estados Unidos, os holofotes estarão voltados para ele. Suas decisões táticas, sua gestão de um elenco repleto de estrelas, como Kylian Mbappé e Vinícius Jr., e sua capacidade de exigir comprometimento de jogadores exaustos após uma longa temporada serão analisados.

O astro francês é dúvida para a estreia devido a uma febre, disse Xabi Alonso.

"Kylian se sentiu um pouco melhor esta manhã, mas não o suficiente. Então foi melhor ele não sair para treinar porque está muito calor, e vamos ver como ele vai se sentindo", disse o treinador. "Vamos esperar até o último minuto; decidiremos amanhã de manhã (quarta-feira)".

Alonso tem pouca margem para erros. O clube o recebeu com entusiasmo, com a lembrança não tão distante de quando ele liderava o time no meio de campo.

Mas a diretoria e a torcida não costumam perdoar muitos tropeços e certamente o criticarão se ele não corresponder às expectativas.

Em sua estreia, Alonso contará com o jovem zagueiro espanhol Dean Huijsen e o lateral inglês Trent Alexander-Arnold, dois reforços importantes em uma defesa que foi prejudicada por inúmeras lesões nesta temporada.

Ele terá que esperar, no entanto, para escalar o meio-campista Franco Mastantuono, a nova joia do futebol argentino, que disputará a Copa do Mundo de Clubes pelo River Plate antes de se juntar ao Real Madrid em agosto.

O torneio também marcará a despedida de Luka Modric. Aos 39 anos, o croata, homenageado no Santiago Bernabéu na última partida do campeonato espanhol, terá sua 'última dança' no time que mais marcou sua carreira.

O craque, que já jogou ao lado de Xabi Alonso em duas temporadas, sai como o jogador com mais títulos na história do Real Madrid: 28, incluindo seis títulos da Liga dos Campeões, quatro títulos de LaLiga e cinco Supercopas Europeias.

- Velhos conhecidos -

Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

As duas equipes já duelaram em um Mundial de Clubes, quando o torneio era disputado com sete times, em vez dos 32 do novo formato. Naquela ocasião, em 2023, o Real Madrid venceu a equipe saudita na final por 5 a 3.

O clube de Riad se beneficia da ofensiva financeira empreendida pelas autoridades do reino para se tornar uma potência esportiva por meio dos petrodólares.

Sua mais recente conquista foi a contratação do técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, que havia acabado de levar os 'nerazzurri' à final da Liga dos Campeões, onde foi derrotada por 5 a 0 pelo Paris Saint-Germain.

O clube mais bem-sucedido da Ásia, no entanto, não teve tanto sucesso em atrair novos jogadores.

Tentou, sem sucesso, contratar alguns nomes antes da Copa do Mundo de Clubes, incluindo o português Bruno Fernandes, do Manchester United, que admitiu ter rejeitado uma oferta muito boa dos sauditas.

Diante do franco favorito Real Madrid, o Al-Hilal poderá contar com jogadores experientes como os portugueses Rúben Neves e João Cancelo.

Mas provavelmente terá o desfalque do sérvio Aleksandar Mitrovi?, que sentiu dores na parte posterior da coxa, informou o clube árabe.

Em jogo está a estreia com o pé direito no Grupo H, que também inclui o mexicano Pachuca e o austríaco Salzburg.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Thibault Courtois - Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García - Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham - Rodrygo, Vinícius Jr, Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

Al Hilal: Yassine Bounou "Bono", Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ali Al-Bulaihi, Renan Lodi, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Marcos Leonardo, Salem Al-Dawsari, Aleksandar Mitrovic. Técnico: Simone Inzaghi

gma/cl/aam/cb

© Agence France-Presse