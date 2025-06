Qual o valor do jogo na Quina de São João 2025? Veja preços das apostas

O valor da aposta simples da Quina de São João (concurso nº 6760) é de R$ 2,50. O sorteio acontecerá no dia 28 de junho, às 20h (de Brasília).

Quanto mais números marcar, maior o preço final da aposta. Os valores variam de R$ 2,50 a R$ 7.507,50.

Quantidade de números e valores

5 números - R$ 2,50

6 números - R$ 15,00

7 números - R$ 52,50

8 números - R$ 140,00

9 números - R$ 315,00

10 números - R$ 630,00

11 números - R$ 1.155,00

12 números - R$ 1.980,00

13 números - R$ 3.217,50

14 números - R$ 5.005,00

15 números - R$ 7.507,50

A estimativa do prêmio é R$ 230 milhões. O encerramento das apostas será no dia 28 de junho, às 18h, de acordo com o site da Caixa.

Se não houver 5 acertos na Quina de São João, ganha quem acertar 4 números e assim por diante. O prêmio não acumula.

Como jogar na Quina de São João

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. Há também a opção Surpresinha, em que o sistema escolhe os números. As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa.

Probabilidade. Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 2,50), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 15, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 12,50, mas a cota mínima é de R$ 3,50 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade. Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.