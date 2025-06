Professor: Irã não deve resistir à ofensiva de Israel com o apoio dos EUA

É improvável que o Irã consiga resistir ainda por muito tempo neste conflito com Israel, que já controla uma parte importante do espaço aéreo iraniano, afirmou Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Uerj, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Parece improvável que o Irã consiga resistir por muito tempo nas bases em que o conflito está se dando nesses primeiros dias de ofensiva. A partir do momento em que Israel consegue controlar uma parte importante do espaço aéreo iraniano, especialmente no oeste do Irã, incluindo a capital, isso é uma vulnerabilidade talvez decisiva e definitiva para o Irã.

Temos que lembrar que em mais de três anos de guerra ali na Ucrânia, a Rússia nunca conseguiu controlar o espaço aéreo ucraniano e vice-versa, a Ucrânia também jamais conseguiu controlar qualquer parte do espaço aéreo russo.

Agora está se desenhando um outro cenário ali no conflito de Israel e Irã. Israel já tem seus aviões sobrevoando uma parte importante do espaço aéreo iraniano no oeste do país, o que é, claro, uma vulnerabilidade talvez decisiva para o Irã, que não terá condições de continuar nesse conflito por um longo tempo.

Paulo Velasco

Israel e Irã estão em conflito sem perspectiva de cessar-fogo. Desde os primeiros ataques israelenses, na madrugada da última sexta-feira (noite de quinta no Brasil), mais de 220 morreram no Irã e 20 em Israel.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou fotos ao lado de militares do país, e disse que eles agora controlam "os céus de Teerã".

O professor disse não acreditar que a guerra entre Irã e Israel se prolongue por muito tempo, justamente pela vulnerabilidade apresentada pela defesa bélica iraniana.

A situação pode levar à capitulação definitiva do regime ou levar, de fato, o país a ser forçado a negociar um cessar-fogo em bases talvez não muito vantajosas.

Não acredito que a guerra se estenda por muito tempo, exatamente pela vulnerabilidade, talvez até surpreendente, que o Irã tem revelado.

E temos que lembrar que já desde o ano passado Israel fazia ataques muito cirúrgicos, muito estratégicos contra a defesa antiaérea iraniana, e está se vendo agora, como de fato o país está enfraquecido, não consegue defender-se dos aviões israelenses que estão sobrevoando os seus céus.

Paulo Velasco

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: