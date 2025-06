Previsão indica que versão da Câmara dos EUA do projeto de Trump custará US$2,8 tri, apesar dos ganhos econômicos

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O amplo projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente Donald Trump levaria a um aumento maior do que o esperado de US$2,8 trilhões no déficit federal ao longo de uma década, apesar de um impulso na produção econômica dos EUA, projetou o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO), órgão apartidário, nesta terça-feira.

A análise dinâmica do órgão fiscalizador do Orçamento sobre a legislação, aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, parece contradizer as alegações republicanas de longa data de que o regime de corte de impostos do projeto de lei reduziria os déficits federais na próxima década, acelerando o crescimento econômico e gerando novas receitas fiscais com o aumento da atividade econômica.

O CBO divulgou o relatório conforme os republicanos do Senado debatem uma versão revisada das disposições tributárias da medida, que, segundo analistas independentes, custaria ainda mais ao Tesouro, pois tornaria permanentes as disposições tributárias para empresas que seriam extintas pelo projeto da Câmara.

"Acreditamos que isso levará a uma América mais forte e próspera", disse o Líder da Maioria no Senado, John Thune, que espera aprovar uma versão alterada do projeto de lei na Casa na próxima semana.

As disposições tributárias da legislação da Câmara aumentariam o Produto Interno Bruto real em uma média de 0,5% durante a próxima década, levando a uma redução de US$85 bilhões no déficit dos EUA, de acordo com o CBO. Mas o projeto de lei também levaria a taxas de juros mais altas, aumentando os pagamentos de juros sobre a dívida federal em US$441 bilhões, segundo a agência.

Há duas semanas, o CBO projetou que o projeto de Trump acrescentaria outros US$2,4 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo federal ao longo de uma década, sem considerar os possíveis efeitos econômicos. Com os pagamentos de juros da nova dívida incluídos, o custo aumentaria para US$3 trilhões.

Em sua análise mais recente, o CBO estima que o projeto de lei aumentaria o déficit em um total de US$ 3,4 trilhões ao longo da década, quando o custo do aumento dos pagamentos de juros devido ao aumento das necessidades de empréstimo for incluído.

Analistas independentes projetaram que o aumento da dívida poderia chegar a US$5 trilhões em uma década com a versão do Senado, devido às isenções fiscais permanentes para empresas.

As diferentes versões do projeto de lei na Câmara e no Senado, no Congresso com controle apertado dos republicanos, podem complicar a meta dos líderes partidários de aprovar o projeto, que é a peça central da agenda doméstica de Trump, antes do prazo autoimposto de 4 de julho.

As mudanças no Senado enfrentaram resistência inicial de dois campos republicanos distintos: aqueles que querem cortes mais profundos nos gastos para atacar o crescente déficit federal e outros que querem preservar as redes de segurança social, incluindo o programa de saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda.