Prefeita levanta toque de recolher norturno em Los Angeles

A prefeita de Los Angeles levantou nesta terça-feira o toque de recolher noturno em vigor desde a semana passada, enquanto o presidente Donald Trump luta para manter o controle das tropas que mobilizou na segunda maior metrópole americana.

Parte da cidade estava sob toque de recolher das 20h às 6h, após casos de saque e vandalismo ocorridos durante protestos contra as operações de Trump para combater a imigração.

Segundo a prefeita Karen Bass, o toque de recolher foi, "em grande medida, bem-sucedido na proteção de lojas, restaurantes, empresas e comunidades residenciais de maus atores que não se preocupam com a comunidade imigrante". Ela ressaltou que pode voltar a decretá-lo, se necessário.

Karen e outras autoridades da Califórnia acusaram Trump de aumentar a tensão com o envio à cidade de 4 mil efetivos da Guarda Nacional do estado e 700 marines. Em audiência realizada hoje, o Departamento de Justiça argumentou que Trump precisava manter o controle das tropas da Califórnia, para garantir que os oficiais federais de imigração pudessem efetuar prisões sem ameaças do público.

Autoridades da Califórnia afirmam que o uso da força militar por Trump causou uma escalada nos protestos em Los Angeles, que as forças de ordem locais poderiam ter controlado.

Esta é a primeira vez desde 1965 que um presidente americano mobiliza a Guarda Nacional contra a vontade de um governador de estado.

