Preços de importados nos EUA ficam inalterados em maio

WASHINGTON (Reuters) - Os preços de importados nos Estados Unidos permaneceram inalterados em maio em meio a custos mais baixos para produtos de energia, embora o dólar fraco tenha elevado outros preços e possa levar a uma inflação doméstica mais alta.

A leitura inalterada dos preços de importados no mês passado seguiu-se a um avanço não revisado de 0,1% em abril, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que os preços de importados, que excluem as tarifas, cairiam 0,2%.

Nos 12 meses até maio, os preços de importados subiram 0,2%.

Dados na semana passada mostraram leituras fracas de preços ao consumidor e ao produtor em maio. Economistas afirmam que a inflação permaneceu moderada, pois as empresas ainda estão vendendo os estoques acumulados antes das tarifas do presidente Donald Trump sobre as importações.

Eles esperam que as tarifas de importação aumentem a inflação no segundo semestre do ano. Elas elevaram os temores de uma desaceleração no crescimento global, pesando sobre os preços do petróleo.

Mas é provável que esse impulso desinflacionário tenha acabado em meio ao conflito entre Israel e Irã, o que aumentou os preços do petróleo.

As autoridades do Federal Reserve iniciam nesta terça-feira sua reunião de política monetária e devem manter a taxa de juros de referência na faixa de 4,24% a 4,50%.

Os preços dos combustíveis importados diminuíram 4,0% em maio, caindo pelo terceiro mês consecutivo. Os preços dos alimentos recuaram 0,3%, após queda de 0,1% no mês anterior.

Excluindo combustíveis e alimentos, os preços de importados aumentaram 0,4%, após avanço de 0,5% em abril. Nos 12 meses até maio, o chamado núcleo dos preços de importados aumentou 1,3%.

Os preços dos bens de capital importados aumentaram 0,2%, enquanto os preços dos bens de consumo, excluindo veículos automotores, também subiram 0,2%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)