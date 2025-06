PF prende 2 suspeitos de fraude no INSS em SE; imóveis de R$ 12 mi são alvo

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Federal prendeu duas pessoas hoje, em Sergipe, em nova fase da operação que investiga fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. As decisões foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Sergipe. As ordens de prisão foram executadas nos municípios de Aracaju e Umbaúba. Já as de busca e apreensão foram cumpridas em Aracaju (duas), Cristinápolis (duas) e Umbaúba (uma).

Justiça ainda decretou o sequestro de cinco imóveis em nome dos investigados, avaliados em aproximadamente R$ 12 milhões. Segundo a Polícia Federal, a operação de hoje busca recuperar bens e avançar nas investigações sobre os descontos indevidos aplicados a benefícios do INSS, com foco no ressarcimento aos cofres e na responsabilização dos suspeitos dos crimes.

Na última sexta, a PF já havia cumprido ordens judiciais para indisponibilizar 14 imóveis no estado, avaliados em R$ 20 milhões. A ação é resultado da primeira fase da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril pela PF e pela CGU (Controladoria-Geral da União) em 13 estados, incluindo Sergipe, e no Distrito Federal contra fraudes no INSS. Seis pessoas foram presas na ocasião.