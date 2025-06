Pessoas que se destacam pela inteligência usam muito estas cinco frases

Mais do que saber muito, pessoas inteligentes têm uma maneira particular de encarar o mundo, expressar suas ideias e tomar decisões. E algumas frases que elas repetem com frequência no dia a dia são um reflexo direto dessa capacidade de pensamento estratégico.

A seguir, conheça cinco dessas frases:

1. "Não tenho certeza, mas posso buscar essa resposta"

Essa declaração demonstra humildade intelectual e a disposição de investigar antes de afirmar. Ao admitir o que não sabe, a pessoa inteligente evita decisões precipitadas e valoriza o conhecimento como algo dinâmico, que se constrói com pesquisa e reflexão.

2. "O que posso tirar de lição disso?"

Essa pergunta revela a capacidade de transformar falhas e desafios em aprendizado real. Pessoas com pensamento estratégico sabem que cada situação traz um ensinamento valioso, e que o crescimento está mais ligado à capacidade de adaptação do que à ausência de erros.

3. "E se a nossa suposição estiver errada?"

Ao lançar essa dúvida, o foco não é gerar insegurança, mas estimular uma análise mais profunda. A inteligência se expressa aqui na forma de pensamento crítico, que previne decisões mal fundamentadas e fortalece o trabalho em equipe ao abrir espaço para múltiplos pontos de vista.

4. "Vou refletir um pouco antes de responder"

Em um mundo que valoriza respostas rápidas, escolher pensar com calma pode parecer contraintuitivo —mas é exatamente isso que diferencia uma mente estratégica. Tomar tempo para pensar indica autocontrole, ponderação e uma busca sincera pela melhor solução.

5. "A sua perspectiva é válida, vou considerar o que disse"

Essa frase transmite respeito sem subserviência. Pessoas inteligentes entendem que ouvir não significa concordar, mas reconhecer que há sempre algo a se ganhar com pontos de vista diferentes —seja por reafirmar uma ideia ou repensá-la.

Inteligência como força cooperativa

Uma pesquisa conjunta das universidades de Bristol (Reino Unido) e Minnesota (EUA), publicada no Journal of Political Economy, mostrou que embora a simpatia tenha seu valor nas relações humanas, é a inteligência —sobretudo quando aplicada com estratégia— que realmente promove cooperação efetiva, resultados concretos e reconhecimento profissional.

Segundo os pesquisadores, indivíduos com maior capacidade cognitiva tendem a cooperar melhor e tomar decisões mais eficazes em equipe, justamente porque conseguem prever os desdobramentos das escolhas e agir com visão de longo prazo. Já pessoas muito cuidadosas e bondosas, apesar das boas intenções, costumam ser mais hesitantes e menos assertivas em contextos colaborativos — o que pode prejudicar o desempenho do grupo.

Em outras palavras, não basta ser "gente boa", é preciso pensar com estratégia. Muitas vezes, esse diferencial começa na forma como nos expressamos no dia a dia.

*Com informações de reportagem publicada em 25/03/2018