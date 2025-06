Para Kremlin, Israel não quer esforços de mediação com Irã em meio a "escalada galopante"

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que percebeu que Israel não quer esforços de mediação em seu conflito com o Irã, agora no quinto dia, em meio ao que Moscou chamou de "escalada galopante".

Israel iniciou sua guerra aérea com um ataque surpresa na semana passada que matou quase todo o alto escalão dos comandantes militares do Irã e seus principais cientistas nucleares. O Irã respondeu com uma série de ataques contra cidades israelenses.

Em uma ligação com repórteres, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu aos dois lados que exercessem "máxima contenção".

"A situação continua a se agravar rapidamente. O nível de imprevisibilidade é absoluto", disse ele.

Peskov afirmou que a oferta da Rússia de mediar entre os lados beligerantes, se necessário, ainda estava de pé, mas que Israel não estava interessado em buscar uma solução pacífica.

A Rússia assinou um tratado de parceria estratégica com o Irã em janeiro, mas o pacto não inclui uma cláusula de defesa mútua. Ela também tem laços de longa data com Israel, embora tenham sido prejudicados pela guerra na Ucrânia e pelo bombardeio israelense em Gaza.

Peskov disse que a embaixada russa em Teerã estava coordenando com os cidadãos russos e oferecendo a eles oportunidades de deixar o país através do vizinho Azerbaijão.

(Reportagem de Dmitry Antonov)