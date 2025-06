Operadores mantêm apostas de que Fed vai esperar até setembro para cortar os juros

(Reuters) - Operadores mantinham suas apostas nesta terça-feira de que o Federal Reserve aguardará até setembro para retomar os cortes na taxa de juros, depois que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou que as vendas no varejo caíram mais do que o esperado no mês passado.

Eles veem apenas 13% de chance de um corte até julho, um pouco menos do que antes dos dados, e continuam precificando cerca de 65% de probabilidade de uma redução dos juros até setembro, com outro corte esperado para dezembro. As apostas refletem praticamente nenhuma chance de um corte nesta semana.

(Por Ann Saphir)