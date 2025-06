A OLX vende 3 carros usados por minuto na plataforma, diz presidente

O francês Olivier Aizac, presidente do Grupo OLX, disse que a empresa se tornou a primeira plataforma para comprar e vender carros usados no Brasil. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Cada minuto tem três carros vendidos na plataforma. É um volume grande. A gente fala que o carro usado virou o novo carro popular. É uma economia que está funcionando muito bem.

Olivier Aizac, presidente do Grupo OLX

Recorde em 2024. Na entrevista, Aizac diz que o Brasil bateu o recorde de venda de carros usados em 2024, com mais de 1 milhão de carros usados vendidos por mês. "E esse mercado está também na nossa plataforma", afirma.

O ator Humberto Carrão estrelou campanha sobre compra e venda de carros usados na OLX Imagem: Divulgação/Grupo OLX

3 categorias principais. A plataforma da OLX tem três categorias principais: bens de consumo, veículos e imóveis. "A gente começou com essa vontade de promover um consumo mais sustentável, uma economia circular, possibilitando a compra e venda de produtos usados, como eletrônicos, móveis e roupas, entre outros. Hoje, a gente acha também carros usados e imóveis", diz.

A OLX é um marketplace de classificados. É líder na compra e venda online de produtos usados e autos com um ecossistema diversificado em bens de consumo, veículos e imóveis. O Grupo OLX engloba OLX, ZAP e Viva Real. A OLX opera no Brasil desde 2010.