Ministra das Finanças diz que Reino Unido é um "oásis de estabilidade" para os investidores

Por David Milliken e Marc Jones

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, disse que os investidores estrangeiros deveriam ver a Reino Unido como um "oásis de estabilidade" em um momento de turbulência política e econômica global.

Falando em uma conferência para investidores em títulos organizada pelo Financial Times nesta terça-feira, Reeves disse que seu governo está fortalecendo as finanças públicas e que, nas últimas semanas, garantiu novos acordos comerciais com os Estados Unidos, a União Europeia e a Índia.

"Na era de insegurança em que vivemos hoje, espero que as pessoas estejam cada vez mais olhando para o Reino Unido e vendo um oásis de estabilidade, onde temos uma política sustentável, uma economia estável e também regras fiscais rígidas e robustas", disse ela.

A reputação global do Reino Unido junto aos investidores sofreu um grande abalo em 2022, quando os mercados de títulos despencaram em resposta aos planos orçamentários da primeira-ministra conservadora Liz Truss, que teve vida curta, forçando uma intervenção do Banco da Inglaterra.

A votação do país em 2016 para deixar a União Europeia e as subsequentes negociações comerciais prolongadas também azedaram a visão de alguns investidores sobre a economia.

Reeves pretende equilibrar os gastos cotidianos com a receita fiscal até 2029/30, mas tem apenas 10 bilhões de libras (US$13,6 bilhões) de margem de manobra para atingir essa meta - margem que pode ser facilmente corroída por custos de empréstimos mais altos, crescimento mais lento ou necessidades inesperadas de gastos.

Questionada se considerava as finanças públicas relativamente imunes aos acontecimentos políticos nos Estados Unidos ou no Oriente Médio, Reeves disse: "Eu não iria tão longe".

Reeves descartou qualquer aumento extra nos gastos com defesa antes da próxima eleição, em 2029, além do anúncio do primeiro-ministro Keir Starmer, em fevereiro, de que os gastos com defesa aumentarão de 2,3% para 2,5% do Produto Interno Bruto até 2027.

"Qualquer aumento adicional nos gastos com defesa seria feito em um Parlamento futuro", disse ela.