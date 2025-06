Membros do Fed se reúnem em meio a riscos geopolíticos e impacto incerto de tarifas

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Os membros do Federal Reserve iniciarão uma reunião de dois dias nesta terça-feira, com a escalada das tensões no Oriente Médio arriscando um novo choque nos preços de commodities e com a expectativa de que dados dos Estados Unidos mostrem uma queda nas vendas no varejo e uma produção manufatureira fraca em maio.

A expectativa é de que o banco central dos EUA deixe sua taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50%, onde está desde dezembro, e repita que não pode dar orientações até que fique claro se as tarifas e as políticas fiscais do presidente Donald Trump aumentarão a inflação e prejudicarão o crescimento.

Trump tem exigido cortes imediatos nos juros.

Dias de trocas de mísseis entre Israel e Irã, no entanto, apresentaram ao Fed ainda mais motivos para cautela, depois que os preços do petróleo subiram e mostraram uma possível nova fonte de inflação, embora estivessem caindo na segunda, depois de relatos de que o governo iraniano estava buscando negociações com os EUA e Israel para encerrar o conflito.

Ainda assim, a guerra destacou a incerteza que as autoridades do Fed dizem ter dominado seu debate desde que Trump voltou ao poder em janeiro e revelou um esforço muito mais agressivo do que o esperado para aumentar as taxas de importação e reescrever as regras do comércio global.

Os membros do Fed esperam, em grande parte, que as políticas comerciais de Trump tenham um efeito "estagflacionário" sobre a economia dos EUA, ao mesmo tempo desacelerando o crescimento e elevando os preços, com a trajetória da política monetária dependendo de qual problema ser mais grave.

Os dados sobre as vendas no varejo e a produção manufatureira, a serem divulgados nesta terça-feira, podem aumentar a evidência de que a economia está desacelerando.

Economistas consultados pela Reuters esperam que as vendas no varejo tenham caído 0,7% em maio, depois de meses recentes em que as famílias pareceram apressar algumas compras para evitar a cobrança de tarifas, enquanto a produção manufatureira deverá aumentar apenas 0,1%.

O Fed divulgará sua decisão, bem como projeções atualizadas para a economia e a taxa de juro, às 15h (horário de Brasília) de quarta-feira, com o chair Jerome Powell concedendo coletiva de imprensa meia hora depois.

O Resumo das Projeções Econômicas do banco central dos EUA pode atrair mais atenção do que a própria decisão, já que analistas e investidores procuram evidências de como as opiniões das autoridades sobre as perspectivas mudaram desde seu último conjunto de projeções em março.

Em março, as autoridades do Fed reduziram suas expectativas de crescimento econômico para este ano e aumentaram o nível de inflação esperado, mas mantiveram inalterada a perspectiva mediana de dois cortes de 0,25 ponto percentual nos juros este ano.