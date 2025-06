Melhora ar e libera 'cheirinho': umidificador da WAP tem desconto exclusivo

Quem sofre de rinite e outras alergias respiratórias sabe: um umidificador é item quase essencial para sobrevivência, especialmente em períodos de tempo seco como agora. Encontrar o aparelho ideal pode ser um desafio, mas, após uma saga de anos, finalmente achei o meu. E não vivo mais sem o Air Flow, da WAP.

Além de umidificar o ambiente por muitas horas, ele refresca, perfuma e ilumina. Todos os seres vivos da casa ficam mais felizes —moro com um gato e várias plantas. E o melhor: ele está com desconto especial durante o Dia de Ofertas UOL, com 20% off usando o cupom UOL20OFF.

A seguir, conto detalhadamente minhas impressões sobre o produto.

Os nossos testes

Tenho usado o umidificador há cerca de três meses no quarto. Ele passou a "morar" ao lado da minha cama, na mesa de cabeceira, e o ligo quase toda noite para dormir melhor. Sinto que ele melhora a qualidade do ar e ameniza os sintomas de alergias e resfriados, como tosse seca, espirros e congestão nasal.

Às vezes, também uso durante o dia para um momento relaxante ou para hidratar plantas que tenho na sala —muitas folhagens também sofrem no tempo seco. Até meu gato, que sente muito calor e tem tosse nos dias mais secos, se aproxima para receber o vaporzinho refrescante.

O aparelho tem um reservatório de quatro litros. Segundo a empresa, uma "carga" de água dura até 12 horas de uso contínuo. Na prática, acho que é até mais que isso. Eu chego a utilizar por três noites sem precisar reabastecer. Deixei de usar outros umidificadores que tive tanto quanto gostaria porque não queria levantar da cama no meio da madrugada para reabastecer.

O aparelho da WAP é robusto e superfácil de operar. Para encher de água, basta seguir estes passos:

desligue o aparelho da tomada

puxe o reservatório, vire e abra a válvula na parte de baixo

coloque água (direto na torneira é mais rápido, mas pode usar uma garrafa se preferir)

se desejar um cheirinho no vapor, coloque essência no compartimento vermelho

feche a válvula, coloque o reservatório no lugar e ligue o umidificador

Como ele é bivolt automático, dá para usar em qualquer lugar sem medo.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que mais gostamos

Névoa ultrassônica, intensa e fresca. O aparelho gera um tipo de vapor chamado ultrassônico. Isso quer dizer que ele usa uma tecnologia de vibrações para quebrar a água e transformá-la em uma névoa bem fininha. Umidificadores mais antigos usavam calor para aquecer a água e soltar vapor no ambiente, por isso, não eram refrescantes. Já o Air Flow não esquenta e emite uma névoa fresquinha, que também serve como alívio nos dias de calor. E tudo isso sem molhar os arredores do móvel onde ele está apoiado.

Seletor de intensidade. Com o botão giratório, dá para regular desde uma névoa quase invisível até uma "nuvem" espessa. Claro que, quanto mais forte, mais água vai usar. Eu costumo deixar na metade.

Bico giratório. Dá para regular a direção que a névoa sai sem precisar movimentar o aparelho. Basta girar o "bico" para qualquer lado.

Compartimento para essência. Ele também pode funcionar como um difusor de aromas enquanto umidifica o ambiente. Um pequeno reservatório de silicone fica separado para não danificar o sistema e manter as propriedades das essências (nunca coloque direto na água!). Eu gosto de usar umas gotinhas de óleo essencial puro, como de hortelã ou alecrim, que levam mais sensação de refrescância.

Grande e robusto. O que mais chama atenção à primeira vista é o tamanho do umidificador, que parece uma gota gigante. Pode não ser o design mais refinado, mas é uma das melhores coisas nesse produto. Modelos mais "fofinhos", pequenos e com formatos diferentes, não aguentam o tranco. O vapor é fraco, molham o ambiente com algumas gotas maiores, e você precisa ficar repondo a água toda hora.

Desligamento automático. Outra tranquilidade é que, se a água acabar, ele para de funcionar. Ou seja, não corre o risco de nenhum acidente nem de o aparelho queimar. Ele vai desligar e apenas acender uma luzinha vermelha para te avisar (há modelos que apitam quando a água acaba, o que pode ser bem incômodo no meio da noite).

Silencioso. O ruído é quase imperceptível e não vai atrapalhar seu sono.

Luminária. Uma luz colorida embutida faz com que o umidificador também sirva como uma decoração (ou como "luz de segurança" para quem não gosta de dormir totalmente no escuro). Para ligar, é só apertar o botão.

Imagem: WAP

Pontos de atenção

Eu gostei tanto do umidificador testado que não tenho nada realmente negativo para listar. A única coisa que às vezes sinto falta é a possibilidade de controlar a cor e a intensidade da iluminação.

A luz não é muito forte e tem apenas a opção desligada ou ligada —e quando ela está ligada fica alternando automaticamente entre as cores (azul, verde, rosa); não dá para selecionar apenas uma delas. Mas não é exatamente um problema.

Para quem vale a pena?

Eu indico o aparelho para todo mundo, seja para quem sofre de alergias respiratórias, como rinite e sinusite (que é meu caso), seja para quem tem filhos pequenos, para quem tem pets, ou até plantas que precisem de mais umidade.

O Air Flow tem me ajudado bastante nesses tempos de caos climático, com algumas semanas muito abafadas. Ele ajuda a amenizar o desconforto do clima seco e quente, e ainda proporciona relaxamento com aromaterapia.

Outra opção

A WAP lançou outro modelo de umidificador, o Air Flow U2, que tem o funcionamento basicamente igual, mas em um formato um pouco diferente. Ele é menor, com capacidade de 2,3 litros, em formato cilíndrico e com luz clara.

O reservatório é transparente, e vem com uns adesivos de animais marinhos. Outra opção legal, principalmente para o quarto das crianças ou um ambiente menor da casa.

