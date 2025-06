Mais de 600 pessoas fugiram do Irã para o Azerbaijão, diz fonte

Por Nailia Bagirova

BAKU (Reuters) - Mais de 600 pessoas de 17 nacionalidades fugiram do Irã para o Azerbaijão nos cinco dias desde o início da guerra aérea entre Israel e o Irã, disse uma fonte azerbaijana com conhecimento da situação nesta terça-feira.

A fonte disse que eles incluem cidadãos da Rússia, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, Sérvia, Romênia, Portugal, China, Vietnã, Emirados Árabes Unidos, Geórgia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão.

O Azerbaijão manteve as fronteiras terrestres fechadas desde a pandemia da Covid-19, mas permitiu que os estrangeiros entrassem por meio de um "corredor humanitário" que passa em Astara, no canto sudeste do país.

A fonte disse que as pessoas estavam sendo levadas de ônibus para a capital Baku para pegar voos para seus países de origem.

Um homem dos Estados Unidos, que não informou seu nome, disse à TV estatal do Azerbaijão: "Há longas filas nos postos de gasolina e falta de combustível. Em todo lugar que você vai, há grandes filas -- é muito assustador. Ainda não consigo acreditar que consegui atravessar a fronteira".

Nazim Beishekeyev, cidadão do Quirguistão, disse que foi uma das 28 pessoas do Estado da Ásia Central que entraram no Azerbaijão depois de ficar oito horas na fila da fronteira. Ele agradeceu às autoridades por fornecerem alimentos e ajuda médica.

Uma agência de notícias azerbaijana, a Report, disse que 26 cidadãos chineses haviam atravessado a fronteira.

Israel lançou um ataque surpresa contra o Irã na última sexta-feira. Teerã respondeu com ataques de mísseis e drones.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou os moradores de Teerã na segunda-feira para deixarem a cidade imediatamente. De Teerã até a travessia para o Azerbaijão é uma viagem rodoviária de cerca de oito horas.

O Kremlin agradeceu ao Azerbaijão na terça-feira por ajudar os cidadãos russos a deixar o Irã.

"Nossos amigos azerbaijanos estão fornecendo todas as condições mais favoráveis, pelas quais somos muito gratos a eles", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.