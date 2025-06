Maierovitch: Gonet juntará inquérito da Abin paralela ao processo do golpe

Paulo Gonet, procurador-geral da República, deve acrescentar o inquérito sobre a Abin paralela ao processo sobre a trama golpista, afirmou o jurista e colunista Wálter Maierovitch na edição de hoje do UOL News.

Hoje, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) no inquérito. A PF incluiu mais de 30 pessoas e enviou o relatório final ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Gonet, além de pegar esse inquérito e providenciar uma denúncia, vai juntá-lo ao processo de golpe, aquele que já está em fase adiantadíssima de diligências e, em seguida, de debates.

Não se fala mais em investigados. Esses três [Bolsonaro, Carlos e Ramagem] são formalmente imputados de crimes. Não é algo de investigação, de 'vamos ver'. A polícia aponta e diz que eles praticaram crimes. A partir daí, se eles acharem que estão sendo perseguidos, podem até impetrar um habeas corpus.

Como eles já são imputados, Gonet pode apresentar denúncia, pegar as peças e levá-las para reforço se houver necessidade, já que são tantas as provas e admissões, ao processo de golpe de Estado.

Sem dúvida alguma, Gonet apresentará denúncia. Evidentemente, ele verá o tempo necessário. Ele pode, por exemplo, juntar peças e achar que não vai misturar com processo de golpe e iniciar um outro. Ele fará toda uma estratégia, mas que a denúncia é certa, é certíssima. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch explicou que o relatório da PF traz elementos suficientes para que seja aberto um novo processo criminal em meio ao processo da trama golpista.

Isso é mais uma peça do tabuleiro e mais uma comprovação do golpismo que o Brasil passou. Ela tem força suficiente para um novo processo criminal porque as condutas são típicas criminalmente.

Se pensarmos em um mosaico, essa é uma pedra importante para ver a extensão desse golpismo. Mais do que isso, para aniquilar aquele interrogatório judicial feito perante o relator [Alexandre de] Moraes do Ramagem. Ele falou que não aconteceu nada e que foi o reformulador da Abin, que era uma bagunça total.

Essa investigação é importante tanto para dar início a um novo processo criminal como para peças serem juntadas para formar aquele mosaico golpista. Ou seja, mais provas. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: