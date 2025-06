Lista de candidatos a CEO da Renault pode incluir Le Vot e Picat, segundo analistas

LONDRES (Reuters) - A saída de Luca de Meo do cargo de presidente-executivo da Renault deu início a uma busca por seu sucessor, com analistas mencionando o atual vice-presidente executivo Denis Le Vot e Maxime Picat, executivo da rival Stellantis, como possíveis candidatos para dar continuidade à recuperação da montadora francesa.

As ações da Renault caíram até 8% na segunda-feira, a maior queda percentual em um dia desde fevereiro de 2022, refletindo a preocupação entre os investidores com o futuro da empresa sem de Meo no comando. As ações da Kering, onde ele se tornará presidente-executivo, se recuperaram.

Picat, que é chefe de compras globais e cadeias de suprimentos da Stellantis , estava concorrendo ao cargo de CEO da quarta maior montadora do mundo. Ele era um dos dois candidatos internos, mas perdeu para Antonio Filosa.

Outro potencial candidato, o vice-presidente executivo Le Vot, ingressou na Renault após terminar a universidade e comanda a marca Dacia desde maio de 2022.

Analistas da corretora francesa Kepler Cheuvreux disseram que os dois candidatos poderiam ser sucessores, enquanto o analista do JP Morgan, Jose Asumendi, observou a "forte base" de gerentes de marca da Renault, inclusive na Dacia.

"Nós (...) também vislumbramos possíveis candidatos externos (de outras empresas), como Stellantis, VW Group, Nissan, entre outros concorrentes", disse Asumendi.

Le Vot e Picat, ambos de nacionalidade francesa, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Renault não quis comentar sobre seus planos de sucessão.

(Reportagem adicional de Giulio Piovaccari em Milão)