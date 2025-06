Líderes do G7 assinam declarações conjuntas sobre minerais essenciais e IA

KANANASKIS, Canadá (Reuters) - As nações do G7, reunidas para uma cúpula, concordaram com seis declarações conjuntas sobre assuntos como minerais essenciais, inteligência artificial e incêndios florestais, informou o Canadá, país anfitrião, nesta terça-feira.

Os outros tópicos sobre os quais as declarações foram acordadas foram computação quântica, contrabando de migrantes e repressão transnacional. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, deve emitir uma declaração separada do presidente mais tarde.

(Reportagem de David Ljunggren)