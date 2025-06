Líder supremo iraniano Ali Khamenei é oponente implacável dos EUA e de Israel

(Reuters) - O aiatolá Ali Khamenei está há quase quatro décadas como líder supremo do Irã xiita, construindo uma potência regional que rivaliza com os Estados sunitas do outro lado do Golfo e implacavelmente hostil aos Estados Unidos e a Israel, ao mesmo tempo em que esmaga repetidos distúrbios internos.

Inicialmente considerado fraco e um sucessor improvável do falecido fundador da República Islâmica, o carismático aiatolá Ruhollah Khomeini, Khamenei tem apertado cada vez mais seu controle para se tornar o tomador de decisões inquestionável do Irã.

Na época, Khamenei nem mesmo era um aiatolá, mas desde então tem vivido à sombra de seu mentor, Khomeini. Lutando para impor sua autoridade religiosa, ele construiu um formidável aparato de segurança para ampliar seu poder.

Inquestionável no cargo de líder supremo, ele dominou sucessivos presidentes eleitos e promoveu uma tecnologia nuclear que enervou a região.

Porém, desde que o Hamas, apoiado por Teerã, atacou Israel em 7 de outubro de 2023, a influência regional de Khamenei vem se enfraquecendo à medida que Israel tem atacado os representantes do Irã -- do Hamas em Gaza ao Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e as milícias no Iraque. E o aliado próximo do Irã, o presidente autocrático da Síria Bashar al-Assad, foi deposto.

COMPROMISSOS DE KHAMENEI O MANTIVERAM NO PODER

Khamenei, de 86 anos, governa desde 1989 e detém a autoridade máxima sobre todos os ramos do governo, as Forças Armadas e o judiciário. Embora as autoridades eleitas administrem os assuntos do dia a dia, nenhuma política importante -- especialmente uma que envolva os Estados Unidos -- é levada adiante sem sua aprovação explícita.

Seu estilo de liderança mescla rigidez ideológica com pragmatismo estratégico. Ele é profundamente cético em relação ao Ocidente, especialmente aos EUA, que ele acusa de buscar uma mudança de regime. No entanto, ele tem demonstrado disposição para se curvar quando a sobrevivência da República Islâmica está em jogo.

O conceito de "flexibilidade heroica", mencionado pela primeira vez por Khamenei em 2013, permite concessões táticas para avançar em seus objetivos, espelhando a escolha de Khomeini em 1988 de abraçar um cessar-fogo após oito anos de guerra com o Iraque.

O endosso cauteloso de Khamenei ao acordo nuclear de 2015 do Irã com seis potências mundiais foi outro momento desse tipo, pois ele calculou que o alívio das sanções era necessário para estabilizar a economia e consolidar seu controle sobre o poder.

Ele enfrentou o mesmo dilema em março, quando Trump revelou que havia enviado uma carta a Khamenei para discutir um novo pacto nuclear e alertou sobre uma ação militar caso a diplomacia não conseguisse conter as ambições nucleares de Teerã.

Teerã afirma que o programa é puramente pacífico, mas o Ocidente suspeita do desenvolvimento clandestino de armas e Israel o vê como uma ameaça existencial.

Trump abandonou o pacto de 2015 durante seu primeiro mandato em 2018 e reimpôs sanções incapacitantes ao Irã. Teerã reagiu violando gradualmente todas as restrições acordadas sobre seu programa nuclear.

A resposta do líder supremo foi tipicamente contundente:

"A inimizade dos EUA e de Israel sempre existiu. Eles ameaçam nos atacar, o que não achamos muito provável, mas se cometerem qualquer maldade, certamente receberão um forte golpe recíproco", disse Khamenei.

"E se eles estiverem pensando em causar sedição dentro do país, como nos últimos anos, o próprio povo iraniano lidará com eles."

Como autoridade final no complexo sistema de governo clerical e democracia limitada do Irã, Khamenei há muito tempo procura garantir que nenhum grupo, mesmo entre seus aliados mais próximos, reúna poder suficiente para desafiá-lo e sua posição antiamericana.

Em 2022, Khamenei foi implacável ao prender, encarcerar ou, às vezes, executar manifestantes enfurecidos com a morte da jovem curda iraniana Mahsa Amini.

Estudiosos de fora do Irã pintam o quadro de um ideólogo reservado e temeroso de traição -- uma ansiedade alimentada por uma tentativa de assassinato em junho de 1981 que paralisou seu braço direito.

De acordo com sua biografia oficial, o próprio Khamenei foi submetido a severas torturas em 1963, quando, aos 24 anos, cumpriu a primeira de muitas penas na prisão por atividades políticas durante o governo do xá.

Após a revolução, como vice-ministro da Defesa, Khamenei tornou-se próximo da Guarda Revolucionária durante a guerra de 1980-88 com o Iraque, que custou um milhão de vidas de ambos os lados.

Ele ganhou a presidência com o apoio de Khomeini e foi uma escolha surpreendente como sucessor de Khomeini, já que não tinha o apelo popular de Khomeini nem as credenciais clericais superiores.

Karim Sadjadpour, do Carnegie Endowment for International Peace, disse que "um acidente da história" transformou um "presidente fraco e um líder supremo inicialmente fraco em um dos cinco iranianos mais poderosos dos últimos 100 anos".

Foi somente nos últimos 18 meses que o "Eixo de Resistência" que ele criou para se opor ao poder israelense e norte-americano no Oriente Médio começou a se desfazer.