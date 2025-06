Líder da Coreia do Norte se reuniu com autoridade de segurança da Rússia, diz mídia estatal

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, se reuniu nesta terça-feira com Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, em Pyongyang, informou a mídia estatal KCNA na quarta-feira (horário local).

Kim e Shoigu discutiram planos de cooperação para o que a Rússia chama de sua "operação militar especial" na região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, segundo a KCNA, confirmando relatos anteriores da reunião pela mídia russa.

Os planos para comemorar os "feitos heroicos" dos soldados norte-coreanos nas operações na região de Kursk, uma parte da Rússia onde forças ucranianas se infiltraram no ano passado, também foram discutidos durante a reunião, disse a KCNA.

A Coreia do Norte enviará milhares de trabalhadores de construção militar e sapadores para a região para ajudar a reconstruí-la após a incursão ucraniana que tropas norte-coreanas ajudaram Moscou a repelir este ano, disse Shoigu, segundo a agência de notícias estatal russa Tass nesta terça-feira.

Sua visita a Pyongyang e o encontro com Kim ocorreram quase duas semanas após a última reunião com o líder do Estado, em 4 de junho.

(Reportagem de Hyunsu Yim)