Kremlin chama G7 de "inútil" e concorda com Trump que expulsar Rússia do G8 foi um erro

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava certo ao afirmar que tinha sido um grande erro expulsar a Rússia do Grupo dos Oito em 2014, mas que o G7 não era mais importante para a Rússia e parecia "bastante inútil" agora.

Trump disse em uma cúpula do Grupo dos Sete no Canadá, na segunda-feira, que o G8 errou ao expulsar a Rússia em 2014, depois que o país anexou a Crimeia da Ucrânia.

"Foi um grande erro", disse Trump, acrescentando que acreditava que a Rússia não teria invadido a Ucrânia em 2022 se o presidente Vladimir Putin não tivesse sido expulso do clube de líderes. Ele disse que Putin "basicamente não fala nem com as pessoas que o expulsaram, e eu concordo com ele".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Concordamos com o presidente Trump: foi um grande erro excluir a Rússia do formato do G8".

Ele disse que o G7 havia "perdido a importância prática" para a Rússia, dada a situação dos assuntos mundiais.

"Dada a participação em declínio dos países do G7 na economia global, dadas todas as tendências observadas nos países do G7 e, é claro, no contexto de, por exemplo, formatos como o G20, o G7 parece monótono e bastante inútil", disse Peskov.

