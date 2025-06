Jogo pela permanência na Serie B italiana é adiado após intoxicação alimentar de jogadores da Salernitana

O jogo de volta do mata-mata para escapar do rebaixamento para a terceira divisão italiana entre Salernitana e Sampdoria foi adiado após oito jogadores do time de Salerno terem sido hospitalizados por um surto de intoxicação alimentar, anunciou a Serie B nesta terça-feira (17).

Depois da vitória da 'Samp' por 2 a 0 há dois dias, a partida decisiva estava programada para a próxima sexta-feira, mas foi remarcada para o domingo, às 15h30 (horário de Brasília).

Horas depois do jogo disputado em Gênova, a Salernitana anunciou "uma grave intoxicação alimentar que afetou 21 membros do clube, entre jogadores e funcionários", com a "hospitalização de grande parte das pessoas afetadas", entre elas oito atletas.

O mata-mata de repescagem da Serie B, a segunda divisão italiana, já teve uma reviravolta inesperada: a Sampdoria, inicialmente rebaixada pela primeira vez para a Serie C (terceira divisão), não iria disputá-lo, mas a punição com a retirada de quatro pontos do Brescia mudou a situação.

O Brescia, que além do mais está à beira da falência, caiu para a 18ª posição, sinônimo de rebaixamento, atrás da 'Samp', que agora pode garantir a permanência vencendo o confronto com a Salernitana.

jr/pm/mcd/cb/dd

© Agence France-Presse