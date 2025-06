Israel alerta Khamenei sobrerisco de ter um destino igual ao de Saddam Hussein

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou nesta terça-feira (17) o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que ele pode ter um destino "similar ao do presidente iraquiano Saddam Hussein", deposto e posteriormente executado.

Segundo um comunicado de seu gabinete, Katz fez a advertência durante uma reunião com comandantes militares e dos serviços de segurança israelenses.

"Alerto ao ditador iraniano que pare de cometer crimes de guerra e de lançar mísseis contra civis israelenses", afirmou.

"Deve se lembrar do que ocorrer com o ditador do país vizinho do Irã, que tomou o mesmo caminho contra Israel", acrescentou.

Saddam foi deposto na invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003, e posteriormente foi capturado e executado.

Seu regime disparou mísseis contra Israel durante a Guerra do Golfo de 1991 e foi acusado de desenvolver um programa oculto de armas nucleares.

