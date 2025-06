Conflito hoje: Irã reivindica ataque contra centro do Mossad, em Tel Aviv

A Guarda Revolucionária (o exército ideológico do regime iraniano) reivindicou hoje um ataque ao centro do serviço de inteligência externa de Israel, o Mossad, em Tel Aviv. Israelenses e iranianos entram hoje no quinto dia de ofensivas.

O que aconteceu

TV estatal do Irã anunciou que o centro de inteligência militar de Israel foi atacado. "Este centro está atualmente em chamas", afirma um comunicado lido.

Nesta manhã, fortes explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém. Sirenes de alerta foram acionadas devido ao lançamento de mísseis iranianos.

A Guarda Revolucionária anunciou a "nona salva de ataques combinados de drones e mísseis" nas primeiras horas de hoje. Segundo o exército, o bombardeio prosseguiria "sem interrupção até o amanhecer". "Diversos tipos de drones, equipados com capacidades de destruição e precisão no alvo, destruíram posições estratégicas do regime sionista em Tel Aviv e Haifa", no norte de Israel, afirmou o general Kiyumars Heidari, comandante das forças terrestres do Exército iraniano.

Israel também fez novos ataques ao Irã hoje. Segundo o exército, foram atingidas "dezenas de infraestruturas de armazenamento e lançamento de mísseis terra-terra", assim como lançadores de mísseis terra-ar e depósitos de drones no oeste do Irã.

O principal comandante militar do Irã, Ali Shadmani Imagem: AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR

O Exército afirmou hoje que matou o principal comandante militar do Irã, Ali Shadmani, em um bombardeio durante a noite. Shadmani seria a figura mais próxima do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Segundo o Exército, Shadmani comandou tanto a Guarda Revolucionária como as Forças Armadas iranianas. "Após oportunidade repentina à noite, [a Força Aérea israelense] atacou um centro de comando no coração de Teerã e eliminou Ali Shadmani, chefe do Estado-Maior em tempos de guerra, o comandante militar de maior alta patente e a figura mais próxima [a Khamenei]", diz o documento.

17.jun.2025 - Membros das equipes de resgate do Crescente Vermelho Iraniano vasculham os escombros dentro de um prédio em Teerã, alvo de ataques israelenses Imagem: AFP PHOTO / HO / Iranian Red Crescent

Desde sexta-feira (13), 220 mortes foram registradas no lado iraniano e 24 no lado israelense. No Irã, os números incluem os comandantes da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior do Exército, além de nove cientistas do programa nuclear.

Trump deseja 'um verdadeiro final' para o conflito

Líderes do G7, que estão reunidos no Canadá, pediram uma "desescalada" no conflito. "Exortamos para que a resolução da crise iraniana leve a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio, incluindo um cessar-fogo em Gaza", afirma a declaração conjunta assinada ontem pelos países e publicada pelo Canadá.

16.jun.2025 - Líderes do G7 reunidos no Canadá Imagem: Ludovic MARIN / POOL / AFP

A nota também afirma que Israel "tem o direito de se defender" e destaca "a importância da proteção dos civis". Os líderes das sete economias mais avançadas do mundo - Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos - também expressaram a convicção de que o Irã "nunca poderá ter uma arma nuclear".

Pouco depois de assinar a declaração conjunta, o presidente dos EUA, Donald Trump, deixou a reunião e voltou para os EUA. "Vocês provavelmente estão vendo o que eu vejo, porque preciso voltar [a Washington] o quanto antes", afirmou Trump. "Eles querem fazer um acordo e, assim que eu sair daqui, faremos alguma coisa. Mas tenho que sair daqui."

O presidente francês, Emmanuel Macron, sugeriu que Washington estava disposto a fazer uma aproximação diplomática. "Uma proposta foi apresentada para uma reunião", disse. Trump afirmou durante semanas que era favorável à diplomacia sobre a questão nuclear e seu representante, Steve Witkoff, se reuniu em cinco ocasiões com funcionários do governo iranianos.

Em sua rede social, Trump afirmou que não teve nenhuma "negociação de paz" com o Irã. "Isso é apenas mais uma NOTÍCIA FALSA COMPLETAMENTE INVENTADA! Se eles quiserem conversar, sabem como me encontrar. Deveriam ter aceitado o acordo que estava sobre a mesa", afirmou o presidente norte-americano no Truth Social.

Enquanto embarcava de volta aos EUA, Trump afirmou que deseja "um verdadeiro final" para o conflito. "Não estou buscando um cessar-fogo, estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo", disse Trump à imprensa a bordo do Air Force One. Ele enfatizou que deseja que o Irã "ceda completamente" e que busca um "fim real, não um cessar-fogo".

Estrangeiros fogem para o Azerbaijão

Mais de 600 estrangeiros já fugiram do Irã e entraram no Azerbaijão desde sexta-feira. "Desde o início da escalada militar entre Israel e Irã, mais de 600 cidadãos de 17 países deixaram o Irã e entraram no Azerbaijão", afirmou uma fonte do governo iraniano à AFP.

Entre eles, há cidadãos da Rússia, Alemanha, Espanha, Itália, Estados Unidos, Portugal, China, Vietnã e Emirados Árabes Unidos. "As pessoas são transportadas da fronteira até o Aeroporto Internacional de Baku, de onde viajam para seus países em voos internacionais", acrescentou a fonte.

As fronteiras terrestres do Azerbaijão estão fechadas desde 2020, devido à pandemia da covid-19. A fonte governamental destacou, no entanto, que "o Azerbaijão abriu temporariamente sua fronteira para aqueles que estão saindo do Irã, considerando as necessidades de evacuação".

(Com AFP)