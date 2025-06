Irã lança novos mísseis contra Israel; sirenes soam em todo o país

O Irã lançou novos mísseis contra Israel, na manhã de hoje (no horário de Brasília). Sirenes soaram em todo país.

O que aconteceu

Orientação das Forças de Defesa de Israel é que moradores devem se abrigar em lugares seguros. Ainda não há informação de feridos.

Israel declarou que derrubou a maioria dos mísseis iranianos. Apesar disso, o governo não informou se algum penetrou os sistemas de defesa e caiu no país. "Na última hora, vários mísseis foram lançados contra o Estado de Israel a partir do Irã, a maioria dos quais foi interceptada. As instruções do Comando da Frente Interna devem continuar sendo seguidas", disse a Força Aérea em um comunicado.

Israel também atacou o Irã hoje. Na província de Isfahan, vídeos que circulam nas redes sociais mostram fumaça subindo em várias áreas da cidade, logo após Israel anunciar que realizou uma onda de ataques no oeste do Irã.

Fortes explosões foram sentidas em Teerã. Ainda não há detalhes dos danos causados na capital iraniana.

Conflito Israel x Irã

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira passada (13). Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". O Estado judeu, porém, é o único país que, oficialmente, possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 220, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.

O exército israelense anunciou a interceptação de mísseis disparados pelo Irã no fim de semana. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel. Alguns dos mísseis conseguiram atingir áreas do país, como em Haifa.

Conflito se acirrou após Israel bombardear a sede da TV estatal iraniana. Pelo menos um funcionário da IRIB (Radiodifusão da República Islâmica do Irã) morreu.

Em resposta, o Irã intensificou os bombardeios a Tel Aviv. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel, e alguns mísseis conseguiram escapar das defesas aéreas israelenses.

EUA ainda não se posicionaram enfaticamente em defesa de Israel. Aliado de Netanyahu, Trump admitiu que o país norte-americano "pode" entrar no conflito, mas não agora. A Casa Branca, porém, enviou um de seus maiores porta-aviões para o Oriente Médio, na zona de guerra entre Irã e Israel.