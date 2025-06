Ibovespa hesita na abertura com aversão a risco no exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha oscilação modesta nos primeiros negócios desta terça-feira, em meio à uma maior aversão a risco nos mercados globais diante de temores de escalada no conflito entre Israel e Irã, com agentes no aguardo de decisões de política monetária nos Estados Unidos e Brasil na quarta-feira.

No cenário local, investidores acompanhavam o noticiário político, após a Câmara dos Deputados aprovar na noite da véspera requerimento de urgência para votação de projeto que pode derrubar novo decreto do governo sobre o IOF.

Às 10h09, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,06%, a 139.170,54 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, no dia 18, tinha queda de 0,5%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)