Ibovespa fecha em queda com aversão a risco e pressão de Vale

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, afetado pelo desempenho negativo de Vale, enquanto Petrobras ajudou a conter perdas mais acentuadas, em sessão marcada por aversão a risco nas bolsas globais diante de temores de escalada no conflito entre Israel e Irã.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,3%, a 138.840,02 pontos, tendo alcançado 138.293,11 pontos na mínima e 139.496,64 pontos na máxima do dia. O volume financeiro nesta terça-feira, véspera de decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, somou R$22,8 bilhões.

O presidente norte-americano, Donald Trump, que voltou mais cedo a Washington do encontro do G7 no Canadá, pediu nesta terça a "rendição incondicional" do Irã, à medida que o conflito no Oriente Médio se estende pelo quinto dia.

Autoridades norte-americanas também disseram à Reuters que os EUA estão enviando mais aviões de combate ao Oriente Médio e ampliando o deslocamento de outras aeronaves de guerra, reforçando as forças militares dos EUA na região.

"Todo mundo imagina agora que um ataque muito mais agressivo possa vir... Então, o mundo está tenso por isso", disse o analista de investimentos Alison Correia, da Dom Investimentos.

Somando-se ao clima mais cauteloso, há expectativas em torno das decisões de política monetária do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve, que serão conhecidas na quarta-feira.

No Brasil, dados recentes que sugerem um alívio na inflação contrapostos a uma leitura mais forte do IBC-Br geram incerteza sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na visão do estrategista Felipe Paletta, da EQI Research.

"São dados conflitantes, mostram sinalizações opostas, que dificultam vislumbrar se o BC vai tomar a decisão de subir em pelo menos 0,25 ponto percentual a taxa e finalizar o movimento de alta de juros ou se já vai parar por aqui", afirmou.

Nos EUA, a expectativa é de que o Fed deixe sua taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50%, onde está desde dezembro, e repita que não pode dar orientações até que fique claro se as tarifas e as políticas fiscais de Trump aumentarão a inflação e prejudicarão o crescimento.

Trump tem exigido cortes imediatos nos juros, mas dias de trocas de mísseis entre Israel e Irã têm apresentado ao Fed ainda mais motivos para cautela.

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em baixa de 0,8%.

DESTAQUES

- VALE ON perdeu 4,5%, contaminada pela aversão a risco global, um dia após subir mais de 3%, enquanto o contrato mais negociado na bolsa de Dalian, na China, encerrou as negociações diurnas nesta terça com pouca variação, a 699 iuanes a tonelada.

- PETROBRAS PN subiu 2,27% e PETROBRAS ON avançou 2,95%, seguindo a alta dos preços do petróleo no exterior e ajudando a conter a queda do Ibovespa. O barril do Brent , referência para a estatal, fechou em alta de 4,4%, a US$76,45. A Petrobras e a ExxonMobil, juntas, arremataram em leilão nesta terça-feira dez blocos exploratórios de petróleo e gás ofertados na Bacia da Foz do Amazonas. No setor, PRIO ON subiu 1,97% e PETRORECONCAVO ON teve acréscimo de 1,23%. Na contramão, BRAVA ON cedeu 0,44%.

- USIMINAS PNA caiu 6,9%, após analistas do Itaú BBA rebaixarem a ação para "market perform" e reduzirem o preço-alvo para R$5,9, de R$8,5, citando uma deterioração mais rápida do que o esperado nos preços de aços planos no Brasil. "Continuamos a enxergar um cenário desafiador para os produtores de aços planos no Brasil, com forte concorrência de produtos importados, intensificada pela recente valorização do real, tendo potencialmente um impacto negativo sobre demanda e preços domésticos no segundo semestre de 2025", afirmaram.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com variação positiva de 0,6%, enquanto BANCO DO BRASIL ON caiu 0,36%, BRADESCO PN ganhou 1,5% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 0,2%.

- BRF ON encerrou com variação negativa de 0,05%, devolvendo perdas de mais cedo no pregão após a CVM adiar uma assembleia geral extraordinária prevista para quarta-feira que deveria deliberar sobre a fusão com a Marfrig. As companhias afirmaram nesta terça-feira que estão avaliando, em conjunto com seus assessores, o teor da referida decisão do órgão regulador, "bem como as eventuais medidas cabíveis, incluindo eventual pedido de reconsideração". MARFRIG ON caiu 2,4%.

- MULTIPLAN ON subiu 1,08%, em dia de reunião da companhia com investidores e analistas, na qual executivos anunciaram um crescimento de 14,6% nas vendas totais dos lojistas em maio. Para a Ativa Investimentos, o encontro reforçou o compromisso da companhia em "otimizar a alocação de capital em 2025, reduzindo investimentos e focando em projetos pré-existentes, trabalhando em suas revitalizações e expansões, além do gerenciamento contínuo de mix".

- DIRECIONAL ON ganhou 1,9%, na esteira de aprovação pelo conselho de administração do pagamento de quase R$347 milhões em dividendos intermediários, além do desdobramento de ações ordinárias na proporção de três ações para cada ação detida, sem modificação do valor do capital social. O índice do setor imobiliário avançou 0,74%.

- TOTVS ON teve alta de 0,7%, tendo como pano de fundo o anúncio pela empresa de software de sua estratégia para o desenvolvimento de produtos com recursos de inteligência artificial, com foco em pequenas e médias empresas, onde vê uma receita potencial anual de até R$2 bilhões.