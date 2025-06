Guerra entre Israel e Irã eleva incerteza, diz Villeroy, do BCE

LONDRES (Reuters) - O Banco Central Europeu precisa ser ainda mais ágil com sua política monetária após a eclosão da guerra entre Israel e Irã, disse o presidente do banco central da França e membro do BCE, Francois Villeroy de Galhau, nesta terça-feira.

Villeroy disse que o BCE está atualmente "em uma boa posição" depois de ter cortado a taxa de juros para 2% neste mês, mas apontou para a crescente incerteza, uma vez que o conflito no Oriente Médio já tem feito com que os preços do petróleo subam de forma acentuada.

"A inflação subjacente pode ser afetada ou não pelas repercussões dos preços de commodities, do preço do petróleo", disse Villeroy ao Fórum Global Borrowers & Bond Investors do Financial Times, em Londres.

O BCE precisa de "pragmatismo ágil mais do que nunca", acrescentou Villeroy.

(Por Marc Jones)