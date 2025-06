Governo Trump desarticula grupo focado em pressionar Rússia, dizem fontes

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, arquivou nas últimas semanas um grupo de trabalho interagências que havia criado para formular estratégias para pressionar a Rússia a acelerar as negociações de paz com a Ucrânia, de acordo com três autoridades norte-americanas.

O esforço perdeu força em maio, pois ficou cada vez mais claro para os participantes que Trump não estava interessado em adotar uma postura mais confrontadora em relação a Moscou, disseram as autoridades.

Apesar de ter prometido, durante sua campanha, acabar com a guerra na Ucrânia no primeiro dia de seu mandato, nos últimos meses Trump ficou cada vez mais frustrado com o fato de sua pressão não ter gerado avanços. Ele começou a dizer que os Estados Unidos podem abandonar completamente os esforços para intermediar a paz.

À luz dessa ameaça, a tarefa do grupo de trabalho parecia cada vez mais irrelevante, acrescentaram essas autoridades, que pediram anonimato para descrever discussões internas delicadas.

"O grupo perdeu força no final porque o presidente não estava presente. Em vez de fazer mais, talvez ele quisesse fazer menos", disse um dos funcionários.

A morte do grupo de trabalho, cuja existência não havia sido relatada anteriormente, provavelmente aprofundará as preocupações dos aliados europeus em relação ao tom às vezes conciliatório de Trump em relação à Rússia e sua relutância em expressar apoio total à Ucrânia antes de uma cúpula fundamental dos aliados da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no final deste mês.

No primeiro dia de uma reunião dos líderes do Grupo dos Sete no Canadá, na segunda-feira, o presidente republicano disse que retirar a Rússia do antigo Grupo dos Oito, há mais de uma década, foi um erro.

O golpe final para o grupo de trabalho ocorreu há cerca de três semanas, quando a maioria dos membros do Conselho de Segurança Nacional (NSC) da Casa Branca -- incluindo toda a equipe que lidava diretamente com a guerra da Ucrânia -- foi demitida como parte de um amplo expurgo, de acordo com as três autoridades.

O esforço foi criado e coordenado por funcionários de alto escalão do NSC, disseram as autoridades, embora incluísse participantes do Departamento de Estado, do Departamento do Tesouro, do Pentágono e da comunidade de inteligência. Entre os que trabalharam no esforço estava Andrew Peek, o principal funcionário do NSC para a Europa e a Rússia, que foi afastado em maio.

Não se sabe exatamente quem deu a ordem para interromper a iniciativa, mas as autoridades sugeriram que a profundidade dos cortes do NSC tornou sua continuação insustentável.

Desde a dissolução da iniciativa, os esforços de pacificação mais amplos de Trump, que foram um elemento central de sua campanha, passaram por um período desafiador. Apesar de alguns sucessos -- como um cessar-fogo intermediado pelos EUA entre a Índia e o Paquistão -- Trump fez pouco progresso tangível para conseguir um cessar-fogo em Gaza e o risco de uma guerra regional completa no Oriente Médio aumentou rapidamente com o conflito entre Israel e Irã.

A dissolução do grupo também ocorre após a suspensão, em março, do trabalho de algumas agências de segurança nacional dos EUA em um esforço coordenado para combater as operações russas de sabotagem e desinformação, informou a Reuters na época.

No entanto, Trump poderia optar por adotar uma postura mais firme em relação à Rússia, independentemente do destino do grupo de trabalho, que foi criado para desenvolver opções para o presidente "se ele quisesse ser mais duro com a Rússia", disse uma das autoridades.

Alguns aliados de Trump, incluindo o senador republicano Lindsey Graham, defenderam publicamente uma nova rodada expansiva de sanções direcionadas à Rússia, citando a rejeição efetiva de Moscou às propostas de cessar-fogo dos EUA e os ataques contínuos do Kremlin a alvos civis como prova da recalcitrância de Putin.

Trump disse que está considerando tais medidas, mas ele também tem regularmente criticado ambos os lados pelas hostilidades em andamento.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário, nem o Departamento do Tesouro, o Departamento de Estado ou o Pentágono.

As embaixadas da Ucrânia e da Rússia em Washington também não responderam aos pedidos de comentários.