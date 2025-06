Golden share na U.S. Steel pode assustar investidores estrangeiros, dizem advogados

WASHINGTON (Reuters) - Uma medida incomum do governo Trump de dar a si mesmo uma golden share na U.S. Steel como parte de um acordo para aprovar a aquisição pela japonesa Nippon Steel poderia afastar investidores estrangeiros de empresas americanas, disseram advogados de segurança nacional na segunda-feira.

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, anunciou no sábado que "o presidente Trump garantiu uma golden share perpétua como parte da aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel", listando uma série de decisões corporativas sobre as quais o governo Trump agora passaria a ter poder de veto.

As ações da U.S. Steel subiram 5% na segunda-feira, atingindo US$54,85 por ação, aproximando-se do preço de oferta de US$55 por ação da Nippon Steel, à medida que os investidores apostam que a oferta de US$14,9 bilhões da empresa japonesa pela empresa estadunidense alcançará em breve a linha de chegada.

Mas a decisão do governo Trump de incluir a golden share no acordo de segurança nacional foi uma escolha incomum e poderia deixar os investidores estrangeiros cautelosos, de acordo com Joshua Gruenspecht, advogado de segurança nacional da Wilson Sonsini.

"Isso leva à pergunta: 'Vou receber o que comprei? Eu realmente terei o controle desse ativo?", disse ele.

Uma autoridade dos EUA manteve aberta a possibilidade de o governo Trump exigir novamente uma golden share, mas somente em casos raros, dizendo: “Esse acordo não deve ser visto como um tipo de precedente que afetaria a grande maioria das atividades de fusões e aquisições internacionais”. A autoridade falou sob condição de anonimato pois não estava autorizada a falar publicamente.

A Nippon Steel não quis comentar sobre o caso. A U.S. Steel, a Casa Branca, o Departamento de Comércio e o Departamento do Tesouro, que lidera o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA que examina os investimentos estrangeiros quanto aos riscos à segurança nacional, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

(Reportagem de Alexandra Alper e Steve Holland)