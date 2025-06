Globo não tirou do ar trecho em que Daniela Lima diz que falou com ministro

É falso que a Globo retirou do ar o trecho de um programa da GloboNews no qual a jornalista Daniela Lima lê uma troca de mensagens entre ela e um ministro do Supremo sobre o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), como insinuam publicações nas redes sociais.

A íntegra do programa continua disponível na plataforma Globoplay, sem qualquer tipo de edição no trecho citado pelas peças desinformativas.

O que diz o post

A publicação traz a reprodução de uma imagem do programa Central GloboNews, que aparece invertida. Nela, a jornalista Daniela Lima aparentemente está segurando um smartphone, dando a impressão de que está lendo uma mensagem.

No trecho citado, é possível ver que o programa está falando sobre Carla Zambelli, como se verifica pela tarja: "Foragida da Interpol - Natuza: 'estou ótima', disse Zambelli no dia em que escapou do Brasil".

"URGENTE! A Globo retirou do ar o trecho em que Daniela Lima relata seu contato direto com um ministro do STF. A fonte afirma que, se fosse relator, "já teria prendido todo mundo" e destaca receio de Moraes diante da pressão dos EUA", diz o texto que acompanha a imagem. O post sugere haver uma irregularidade nesta troca de mensagens para justificar a suposta decisão da Globo.

Por que é falso

Trecho de programa da GloboNews continua no ar. Pela imagem compartilhada nos posts enganosos, nota-se que ela foi reproduzida do Central GloboNews, exibido na noite de 5 de junho. Uma busca no Globoplay mostra que o programa está disponível na íntegra para os assinantes da plataforma (aqui), ao contrário do que afirmam as publicações falsas.

Jornalista leu troca de mensagens com ministro do STF. Durante o programa, Daniela Lima informou que havia falado com um ministro do STF, cujo nome não foi revelado, sobre a saída de Carla Zambelli do Brasil e relatou as conversas com ele: "Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi... Ai, gente, desculpa... 10h30 da manhã: 'A Zambelli fugiu, ministro'. Aí, às 11h25, o ministro responde: 'Pois é, mas se tivesse preventiva iam dizer que é ditadura'. Aí eu falei: 'É, isso ela está dizendo de todo jeito'. 'Mas só ela, né?', respondeu. 'Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso'. Mas, Alexandre [de Moraes] está muito emparedado pelos 'isentos' da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais'".

Moraes determinou extradição de Zambelli. A deputada foi condenada a dez anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (aqui). Segundo a denúncia, ela contratou um hacker para inserir um mandado de prisão falso contra Moraes (aqui). Zambelli deixou o Brasil no fim de maio pela fronteira com a Argentina e disse que iria para a Europa (aqui). O fato motivou Moraes a decretar a prisão preventiva dela e a inclusão do nome da deputada na lista de difusão vermelha da Interpol (aqui). O ministro do Supremo solicitou ao Ministério da Justiça para formalizar o pedido de extradição de Zambelli (aqui), que está na Itália, como informou sua assessoria (aqui). Um advogado italiano assumiu a defesa da parlamentar para tentar evitar que ela seja extraditada (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e pela Reuters.

