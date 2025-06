Franceses escolhem líder da extrema direita como personalidade política preferida para passar férias

Há poucos dias do início do verão no Hemisfério Norte, os franceses já estão com as malas prontas. No topo de uma lista das personalidades políticas preferidas para passar as férias na França está o presidente do partido de extrema direita Reunião Nacional, Jordan Bardella, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (17).

Ele é visto como o sucessor de Marine Le Pen e provável futuro candidato do Reunião Nacional para as eleições presidenciais de 2027. Jordan Bardella parece ser também a melhor companhia de viagens, na opinião dos entrevistados pela consultoria Verian para a revista francesa L'Hémicycle.

Cerca de 28% das pessoas ouvidas citaram o presidente da legenda da extrema direita. Marine Le Pen chega logo depois, com 22%, seguida pelo ex-primeiro-ministro Gabriel Attal, líder do partido Renascimento na Assembleia de Deputados da França, com 20%.

O ex-chefe de governo é o único membro da administração Macron a integrar os primeiros lugares da lista. O presidente francês, aliás, aparece em 8ª posição, com apenas 13% da preferência. Já o atual primeiro-ministro, François Bayrou, é o último da classificação de 21 personalidades, com apenas 3% das escolhas.

Corrida eleitoral para 2027

Brincadeiras à parte, o resultado da pesquisa pode ser um presságio da campanha para as eleições presidenciais de 2027 na França. No último 31 de março, Marine Le Pen foi condenada a uma pena de cinco anos de inelegibilidade. Embora tenha anunciado que recorrerá da decisão, a determinação segue em vigor enquanto a Justiça não decidir sobre o recurso.

Várias pesquisas de intenção de voto mostram Bardella em posição de força para 2027. Em uma das últimas, realizada pelo Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop) e divulgada em 5 de maio, ele aparece como um dos favoritos para o segundo turno e só poderia ser vencido pelo ex-primeiro-ministro Edouard Philippe.

No entanto, para vencer as eleições, Bardella vai precisar conquistar mais votos do que os franceses que manifestaram sua vontade de passar suas férias com a nova estrela da extrema direita da França. Apenas mil pessoas foram entrevistadas para a pesquisa realizada pela consultoria Verian.

(RFI com agências)