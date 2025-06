Biblioteca devolve foto dos anos 1950 encontrada dentro de livro à família

Uma biblioteca pública em Michigan (EUA) divulgou em suas redes sociais uma foto encontrada dentro de um livro, para tentar encontrar familiares do casal fotografado. O post fez tanto sucesso que uma mulher reconheceu os noivos retratados: "Estes são meus avós no dia do casamento".

O que aconteceu

Voluntária se deparou com uma antiga fotografia de um casamento enquanto manuseava os livros recebidos. Em seu primeiro dia de trabalho na Biblioteca Pública de Sterling Heights, Helen Poniatowski, de 87 anos, estava folheando as obras e encontrou a fotografia, desgastada e escondida entre as páginas.

Foto de noivos e dois convidados. O verso da fotografia trazia escrito à mão "Frank e Josephine Ruggirello, Nana-Nono". Os apelidos são comumente utilizados para "avó" e "avô" em italiano.

Biblioteca divulgou a foto com o intuito de devolvê-la à família. No início de junho, a biblioteca divulgou a foto no Facebook. "Você reconhece o casal feliz ou sabe a quem esta lembrança pode pertencer? Ajude-nos a dar a esta história o final feliz que ela merece", dizia a postagem. "Fotografias de casamento são muito significativas, e achamos que valia a pena tentar reuni-la com seu legítimo dono", disse Anneliese White, coordenadora de relações-públicas e programas da biblioteca, ao jornal norte-americano The Washington Post.

Redes sociais e emissora ajudaram a resolver o caso

Publicação rapidamente mobilizou os internautas e a mídia local. Horas depois da postagem, Sarah Ruggirello foi mencionada nos comentários por Emily Gail, uma amiga de infância, que reconheceu o sobrenome da colega. "Assim que olhei para a foto, reconheci minha avó e meu avô", disse Sarah ao The Washington Post. Segundo ela, a família nunca tinha visto aquela fotografia.

Olá! Estes são meus avós no dia do casamento! Será que eu poderia buscar [a fotografia]? Meu avô faleceu em 2020 e minha avó em 2023, e sei que minha família adoraria tê-la. Sarah Ruggirello, no post da biblioteca

Sarah com os avós, Frank e Josephine Ruggirello Imagem: Reprodução/YouTube/WXYZ-TV Detroit | Channel 7

No dia seguinte à publicação, Sarah foi até a biblioteca retirar a fotografia. O caso emocionou a equipe da instituição, que passou a chamar o episódio de "história de amor achada e perdida", em alusão à sessão conhecida como "achados e perdidos". "Teria sido tão fácil jogar a foto no lixo e seguir com o dia. O fato de eles [os funcionários da biblioteca] terem se dado ao trabalho de postar e nos procurar significou muito", disse Sarah ao jornal.

O outro casal na foto é formado pelos tios-bisavôs de Sarah. Jackie Petker, uma das netas deste outro casal, também comentou na publicação. Jackie explicou que o pai, Joe Romano, havia doado o livro à biblioteca e tem o costume de usar fotos antigas como marcadores de página. "Nana e Nono eram os pais dele, e a anotação [no verso da foto] foi escrita pelo meu pai", explicou, no que acabou se tornando a resolução do mistério de quem seria o responsável pela doação.

Frank e Josephine eram a primeira geração de sicilianos-americanos de suas famílias. Eles se casaram em Detroit em setembro de 1953 e permaneceram casados por 67 anos. O casal teve cinco filhos, nove netos e dois bisnetos. "Eles tinham muito orgulho de sua herança siciliana e das tradições familiares", disse Sarah ao The Washington Post. "Eles foram uma presença enorme na minha vida e valorizavam a família e a união acima de tudo."

A família Ruggirello Imagem: Reprodução/YouTube/WXYZ-TV Detroit | Channel 7