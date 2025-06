Fluminense pressiona, mas empata sem gols com o Dortmund na estreia na Copa de Clubes

O Fluminense pressionou e criou várias chances, mas ficou no empate em 0 a 0 com o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17), em East Rutherford, Nova Jersey, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O time carioca teve quatro oportunidades claras para abrir o placar no MetLife Stadium, mas o goleiro Gregor Kobel salvou o Dortmund, que teve atuação discreta.

As duas equipes ficam com um ponto cada no Grupo F, cuja primeira rodada será completada com o jogo entre Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e Mamelodi Sundowns da África do Sul, que entram em campo ainda nesta terça, às 19h00 (horário de Brasília).

O Flu voltará ao Metlife Stadium no sábado para enfrentar o Ulsan na segunda rodada. No mesmo dia, o Dortmund joga contra o Sundowns em Cincinnati.

- Arias comanda o Flu -

Como prometeu o técnico Renato Gaúcho, o Fluminense apostou na troca rápida de passes e na velocidade de seus jogadores para abrir espaços para desestabilizar o time alemão, que não mostrou intensidade, talvez pelo desgaste após a temporada europeia.

O certo é que o Tricolor foi muito mais sólido contra um adversário cujo elenco tem um valor de mercado seis vezes maior.

E conseguiu isso liderado pelo meia colombiano Jhon Arias, que desequilibrou por ambos os lados do campo e ajudou na marcação quando a equipe perdia a bola.

Dos pés de Arias, o mais aplaudido pelos torcedores quando teve o nome anunciado nos autofalantes, surgiram três chances claras para superar Kobel.

A primeira aos 17 minutos, em uma escapada pela direita, que o colombiano finalizou e obrigou o goleiro do Dortmund afastar o perigo para escanteio.

Depois, aos 36, outro chute de Arias, desta vez de média distância, deu trabalho para Kobel. Já no segundo tempo, ele ajeitou a bola para Hércules, que pegou mal e mandou para fora (50').

- Kobel salva o Dortmund -

O maior perigo, no entanto, veio em um contra-ataque puxado por Everaldo, que preferiu passar para Canobbio ao invés de arriscar o chute cara a cara com o goleiro do Dortmund.

O atacante uruguaio bateu fraco nas mãos de Kobel, que depois salvou o time alemão ao defender uma finalização de Everaldo dentro da área (68').

E o poderoso ataque do Borussia Dortmund, o terceiro mais positivo da Bundesliga, e que contou com o artilheiro da Liga dos Campeões, Serhou Guirassy (13 gols)?

Só apareceu em um chute cruzado de Marcel Sabitzer na metade do segundo tempo (65'), que o goleiro Fábio, o jogador mais velho desta Copa de Clubes (44 anos) espalmou. Nem a estreia de Jobe Bellingham, que entrou na segunda etapa, trouxe força ofensiva ao time alemão.

"Sabemos da qualidade que tem o futebol europeu, mas o Fluminense demonstrou que é um grande time também", comentou Jhon Arias após o empate.

O Fluminense buscou o gol e pressionou pela vitória sobre o favorito do grupo até o apito final, mas os reflexos de Kobel e a falta de capricho do ataque tricolor mantiveram o zero no placar.

"Fez falta tranquilidade para finalizar e que a gente saísse hoje com a vitória. Respeitamos o nosso adversário, mas jogamos o tempo todo para frente. Estou muito feliz, orgulhoso, pelo que o meu time produziu diante de um time muito poderoso", analisou Renato após a partida.

Escalações:

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê - Nonato (Paulo Baya, 87'), Hércules, Martinelli (Lima, 76') - Jhon Arias, Everaldo (Germán Cano, 70'), Agustín Canobbio (Kevin Serna, 70'). Técnico: Renato Gaúcho.

Borussia Dortmund: Gregory Kobel - Niklas Süle, Anton Waldemar, Rami Bensebaini - Julian Ryerson (Yan Couto, 87'), Pascal Groß (Jobe Bellingham, 59'), Marcel Sabitzer (Carney Chukwuemeka, 77'), Daniel Svensson - Julian Brandt (Jamie Bynoe-Gittens, 77'), Sehrou Guirassy, Karim Adeyemi (Felix Nmecha, 59'). Técnico: Niko Kovac.

raa/ma/cb/am

© Agence France-Presse