Ferrari adia segundo modelo elétrico devido à fraca demanda, segundo fontes

MILÃO (Reuters) - A Ferrari adiou os planos de seu segundo modelo totalmente elétrico, que deveria ser lançado em 2026, para pelo menos 2028, devido à falta de demanda por veículos elétricos de luxo de alto desempenho, disseram duas fontes próximas ao assunto à Reuters.

Conhecida por seus potentes motores a gasolina, a Ferrari vende modelos híbridos desde 2019 e começará a apresentar seu primeiro modelo de veículo elétrico em outubro deste ano em um processo de três estágios que culminará em uma estreia mundial na primavera do próximo ano.

As primeiras entregas estão previstas para outubro de 2026.

Além da falta do barulho estrondoso - o principal atrativo de venda para muitos compradores ricos -, as montadoras têm lutado para superar o fato de que as baterias dos veículos elétricos são muito pesadas e não têm a potência contínua de um motor de combustível fóssil.

Como parte dos planos internos não divulgados da Ferrari, um segundo modelo de veículo elétrico foi planejado para o final de 2026. Mas agora ele não é esperado antes de 2028, disse uma das fontes, que acrescentou que a demanda real e sustentável é inexistente para um carro esportivo elétrico.

A fonte disse que o baixo interesse do mercado também daria à Ferrari tempo para desenvolver ainda mais a tecnologia interna para seu segundo veículo elétrico, embora a baixa demanda continue sendo o principal motivo do atraso.

A Ferrari não quis comentar.

Ambas as fontes não quiseram ser identificadas.