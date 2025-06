Fed anuncia reunião para discutir flexibilização das regras de alavancagem bancária

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve analisará planos para facilitar os requisitos de alavancagem para bancos maiores, em uma reunião no final deste mês, dando início ao que se espera ser um amplo esforço para reavaliar as regras bancárias.

O banco central dos EUA anunciou uma reunião do conselho, em 25 de junho, para discutir mudanças no chamado "índice de alavancagem suplementar", que exige que os bancos reservem capital contra ativos, independentemente do risco.

A reunião será a primeira após a confirmação da diretora do Fed Michelle Bowman como a principal autoridade reguladora do banco central. E este pode ser o primeiro de vários projetos de flexibilização das regras do Fed, já que Bowman, uma republicana indicada pelo presidente Donald Trump, traçou um plano ambicioso para reformular a forma como a instituição regula e monitora alguns dos maiores e mais complexos bancos do país.

O Fed não forneceu detalhes sobre a proposta em consideração, mas os bancos vêm clamando há anos por mudanças na taxa de alavancagem suplementar, potencialmente isentando ativos tradicionalmente seguros ou revisando a fórmula usada para calcular o requisito.

O setor argumentou que a exigência tinha como objetivo servir como base, exigindo que os bancos mantivessem capital até mesmo em ativos muito seguros, mas cresceu ao longo do tempo até se tornar uma restrição vinculativa aos empréstimos, podendo na verdade prejudicar suas habilidades de intermediar os mercados do Tesouro em períodos de estresse.

(Reportagem de Pete Schroeder)