Exército israelense anuncia bombardeio de infraestruturas de mísseis no oeste do Irã

O Exército israelense afirmou nesta terça-feira (17) que atacou vários alvos no oeste do Irã e atingiu "dezenas" de lançadores de mísseis, no quinto dia de guerra aberta contra a República Islâmica.

A aviação israelense "completou uma série de ataques no oeste do Irã" e "atingiu vários alvos e dezenas de lançadores de mísseis terra-terra", informaram as Forças Armadas em um comunicado.

adp-mib/ds/an/jvb/aa/fp

© Agence France-Presse