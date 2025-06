EUA fecharão embaixada em Jerusalém de quarta a sexta-feira

(Reuters) - A Embaixada dos EUA em Jerusalém será fechada de quarta a sexta-feira devido à situação de segurança na região e para cumprir as orientações israelenses, informou o Departamento de Estado dos EUA nesta terça-feira.

"Dada a situação de segurança e em conformidade com a orientação do Comando da Frente Interna de Israel, a Embaixada dos EUA em Jerusalém estará fechada de amanhã (quarta-feira, 18 de junho) a sexta-feira (20 de junho). Isso inclui as seções consulares em Jerusalém e Tel Aviv", disse o Departamento de Estado no X.

