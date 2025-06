EUA e Reino Unido anunciam acordo comercial, mas importações de aço não foram resolvidas

Por Jarrett Renshaw e Andrea Shalal

KANANASKIS, Canadá (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na segunda-feira um acordo que reduz formalmente algumas tarifas sobre as importações do Reino Unido, enquanto os países continuam trabalhando em um acordo comercial formal.

O acordo, anunciado por Trump e pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer à margem da Cúpula do G7 no Canadá, reafirmou as cotas e as taxas tarifárias sobre automóveis britânicos e eliminou as tarifas sobre o setor aeroespacial do Reino Unido, mas a questão do aço e do alumínio continua sem solução.

Outros setores críticos, como o farmacêutico, não foram mencionados.

Trump disse enquanto acenava que o relacionamento com o Reino Unido é "fantástico", e depois deixou cair brevemente um documento que ele disse ter acabado de assinar.

"Assinamos e está feito", disse ele, chamando-o incorretamente de acordo comercial com a União Europeia, antes de deixar claro que o acordo era com o Reino Unido.

Starmer chamou o acordo de "um dia muito bom para nossos dois países, um verdadeiro sinal de força".

Os EUA pretendem impor uma cota sobre as importações de aço e alumínio do Reino Unido que seriam isentas de tarifas de 25%, mas isso está condicionado à demonstração de segurança por parte do Reino Unido nas cadeias de oferta de aço e instalações de produção, de acordo com um decreto divulgado pela Casa Branca.

O nível da cota será definido pelo secretário de Comércio Howard Lutnick, informou a Casa Branca.

O Reino Unido evitou tarifas de até 50% sobre o aço e o alumínio que os EUA impuseram a outros países neste mês, mas poderia ter enfrentado tarifas elevadas a partir de 9 de julho a menos que um acordo para implementar a redução tarifária fosse alcançado.

Os dois líderes reafirmaram um plano para dar às montadoras britânicas uma cota anual de 100.000 carros que podem ser enviados aos Estados Unidos com uma taxa tarifária de 10%, menor do que os 25% que outros países enfrentam.

O acordo também elimina as tarifas sobre o setor aeroespacial do Reino Unido, incluindo peças e aviões, de acordo com a decreto.

O Reino Unido foi o primeiro país a fechar um acordo para reduzir as tarifas de Trump, com os EUA reduzindo as taxas sobre as importações de carros, alumínio e aço do Reino Unido, e o Reino Unido concordando em reduzir as tarifas sobre a carne bovina e o etanol dos EUA.

No entanto, a implementação do acordo foi adiada enquanto os detalhes estavam sendo definidos e algumas questões continuam pendentes.

(Reportagem de Jarrett Renshaw, Suzanne Plunkett e Andrea Shalal)