É possível evacuar os 10 milhões de habitantes de Teerã como pediu Trump?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou aos moradores de Teerã que "evacuem imediatamente" a cidade em meio à escalada do conflito entre o Irã e Israel, que já deixou ao menos 220 iranianos mortos.

O que aconteceu

Trump fez duras críticas à República Islâmica, afirmou que o regime iraniano não pode ter armas nucleares e instou a população a evacuar Teerã, a fim de evitar o "desperdício de vidas humanas". Entretanto, apesar da advertência do republicano, a prática não é tão simples quanto o discurso teórico, afinal, Teerã comporta aproximadamente 10 milhões de habitantes, sem levar em consideração a região metropolitana.

Número de habitantes aumenta consideravelmente se incluir os moradores da área metropolitana de Teerã. Ao expandir a recomendação de evacuação por questões de segurança para o subúrbio e as cidades ao redor da capital iraniana, a população salta para aproximadamente 15 milhões de pessoas, segundo informações da emissora Al Jazeera.

Desde a deflagração do conflito na semana passada, milhares de iranianos têm deixado a cidade e provocado filas quilométricas de congestionamento. No começo desta semana, a principal rodovia com destino ao norte do país, em tese uma área mais segura, registrou uma fila imensa de veículos no sentido que liga Teerã a Chalus, no Mar Cáspio.

Moradores de Teerã tentam deixar a capital em meio ao conflito com Israel e geram grandes engarrafamentos Imagem: Reprodução

A geografia de Teerã, uma cidade cercada por terrenos montanhosos, dificulta ainda mais a escoação imediata dos moradores. As principais rotas de saída são limitadas a menos de uma dúzia, segundo a mídia estatal iraniana. Com tráfego intenso, uma viagem para outra cidade que normalmente leva de sete a oito horas agora pode demorar de 18 a 24 horas, conforme a Al Jazeera.

Espaço aéreo do Irã está fechado devido ao conflito com Israel. Dessa forma, o transporte terrestre é a única alternativa para quem pode deixar Teerã.

O porta-voz israelense Avichay Adraee orietou os civis iranianos a evacuarem para o Distrito 3, uma área arborizada e abastada no norte de Teerã, onde estão localizadas muitas embaixadas estrangeiras. Mesmo assim, nem mesmo a região, que abriga cerca de 330 mil pessoas, é segura. É lá que fica localizada a sede da IRIB, mídia estatal do país, que foi bombardeada pelas forças israelenses.

As áreas menos visadas por Israel ficam na região norte. A maior parte dos civis que conseguem deixar Teerã tem ido para cidades como Rasht, Nur, Chalus, Bandar Anzali e Mahmudabad.

17.jun.2025 - Equipes de resgate vasculham destroços dentro de um prédio em Teerã, alvo de ataques israelenses. Israel e Irã trocaram disparos de mísseis pelo quinto dia consecutivo em 17 de junho Imagem: Iranian Red Crescent/AFP



Evacuação de Tel Aviv

Irã também tem emitido sucessivos avisos para que os moradores de Tel Aviv deixem suas casas e busquem abrigo em outros lugares. A capital israelense tem sido o principal alvo da República Islâmica desde a deflagração do conflito — até o momento, Israel reportou que o número de mortos no país passa de 20.

Ao contrário da capital iraniana, Tel Aviv tem um número bem menor de habitantes. Segunda cidade mais populosa de Israel, Tel Aviv abriga menos de 500 mil pessoas, mas esse número salta para mais de quatro milhões se levar em consideração a área metropolitana.

Cidades israelenses possuem abrigos anti-bombas. O governo israelense ainda não recomendou a evacuação de Tel Aviv, mas emite sinais de alerta para que os moradores busquem abrigos para que se protejam dos mísseis iranianos — Teerã não possui abrigo anti-bomba.

Embora a população ainda não tenha deixado Tel Aviv, o clima de tensão é sentido no aeroporto da cidade. As maiores companhias aéreas de Israel, El Al e Arkia, chegaram a retirar seus aviões da região e o aeroporto Bem Gurion chegou a ficar praticamente vazio.