DR com Demori entrevista o jornalista Jamil Chade nesta terça

O programa DR com Demori recebe o jornalista e correspondente internacional Jamil Chade para falar sobre a crise em Gaza, o avanço da extrema direita nos Estados Unidos e Europa, e a tentativa de golpe ocorrida no Brasil em 8 de janeiro de 2023. A atração vai ao ar nesta terça-feira (17), às 23h, na TV Brasil.

Durante o bate-papo com Leandro Demori, Chade disse ser insustentável testemunhar o cenário de destruição e extermínio resultado do conflito entre Israel e Palestina.

"É a destruição de uma região inteira, uma limpeza étnica e a comunidade internacional está paralisada. Eu vejo Gaza como resultado de um momento de transição na ordem internacional em que ninguém hoje tem a capacidade de impor freios. Nós vivemos a era da impunidade", frisou.

O entrevistado analisou o papel da ONU nesse contexto e os desafios em lidar com os problemas contemporâneos.

"É muito dramática a situação de uma instituição que foi criada pelos nossos avós e agora está sendo solicitada a resolver o problema dos nossos netos. Não vai funcionar, nem em termos de credibilidade e nem de legitimidade. Por exemplo, na Carta das Nações Unidas de 1945 não há nenhuma referência a meio ambiente. Ela é uma instituição obsoleta", avaliou.

Ele observou, porém, que seria arriscado ficar sem a ONU, principalmente para as pessoas mais vulneráveis.

Chade também comentou o apelo da extrema direita entre os jovens europeus. O principal atrativo seria a promessa de um retorno a um passado onde viver na Europa era seguro e sinônimo de uma vida confortável.

"Óbvio, é uma promessa tentadora se você não entende de quem está vindo. Está vindo de um grupo que não tem a mínima perspectiva em fazer um plano real para aquilo acontecer. A ironia disso tudo é que você pede para ver o plano e ele não existe", explicou.

O jornalista também alertou para a relevância estratégica das próximas eleições na América Latina.

"Os americanos têm três eleições que são fundamentais para eles entre este ano e o ano que vem: Chile, Brasil e Colômbia", elencou.

No caso brasileiro, Jamil Chade lembrou o peso dos interesses econômicos dos Estados Unidos no Brasil.

"A pergunta que os empresários americanos fazem à Casa Branca é 'se vocês provocarem uma crise diplomática entre os dois países, que garantia vocês vão me dar de que eu não vou perder meu investimento'?".

O DR com Demori também está disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo TV Brasil Play. O programa ainda é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; a cantora Zélia Duncan e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.