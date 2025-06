Dia de Ofertas UOL: última chance de economizar em air fryer, tênis e mais

O Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL, contou com cupons e descontos exclusivos em diversos produtos — de eletrônicos a itens de moda, beleza, esportivos, para casa e até sex toys.

Foram duas lives: às 13h e às 21h, no YouTube, no TikTok e no Canal UOL. Separamos aqui algumas das promoções mais interessantes: tem celular, parafusadeira, tênis, air fryer, umidificador e mais.

Ainda dá tempo de comprar os produtos: os descontos são válidos até às 23h59 de hoje!

Eletrônicos e itens de casa

Beleza e bem-estar

Moda e esporte

Sex toys

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.