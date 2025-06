Adidas Breaknet: tênis clássico tem desconto exclusivo e sai por R$ 180

Um tênis clássico é um coringa no guarda-roupa, combinando com looks que vão desde o casual ao profissional. Se você está a procura de um desses, pode aproveitar o Dia de Ofertas UOL para garantir o Adidas Breaknet por R$ 179,99 com o cupom exclusivo DESCONTOUOL na Netshoes.

Segundo a marca, o calçado é feito em couro sintético e possui um solado emborrachado, o que é ideal para o uso no dia a dia. Confira a seguir mais detalhes sobre o tênis e as principais impressões de quem já usou.

O que diz a Adidas sobre o tênis

Com solado de borracha e cabedal em couro sintético

Tem forro acolchoado e palmilha macia, que proporcionam maior conforto

Conta com minifuros, que dão melhor respirabilidade

Fechamento em cadarço

Cano baixo

Indicado para o uso no dia a dia

Disponível em diferentes cores e tamanhos

O que diz quem usou?

O tênis tem mais de 8.200 avaliações, com nota de 4,57 estrelas (de um total de cinco) na Netshoes. Nas avaliações dos consumidores, as vantagens ao usar o tênis são o custo-benefício, conforto e tamanho.

É o segundo par que compro desse modelo, o tênis é bem confortável. Andreia

Esse modelo, para mim, é um dos melhores custo-benefício quando falamos de tênis casuais da Adidas (essa é a minha terceira compra, variando apenas a cor), eu acho esse modelo lindo, com excelente custo. Além de usar muito para sair, consigo fazer exercícios de musculação na academia (o solado liso e emborrachado dá bastante estabilidade para exercícios de agachamento), sou fã. Aline

O tênis é lindo, confortável e combina com qualquer roupa. Realmente ele tem a forma um pouco maior, porém peguei meu número mesmo e ficou bom. Eu recomendo! Sabrina

Tão lindo, tão branquinho! Já tinha anos que eu desejava esse tênis, foi amor à primeira vista. Calço 38 e comprei 38, ficou ótimo! Ficou confortável, material de qualidade e entrega rápida! Já sei que não vou tirar ele do pé. Thais

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, tiveram problemas com o conforto ou tamanho. Confira os comentários avaliativos:

Então, é um produto muito bom, tem estilo, só que deixa a desejar na questão do conforto. No meu caso, ele teria que lacear bem para se tornar um pouco mais confortável. Ele é um pouco durinho, mas para uso, para sair por estilo mesmo, está muito legal. Amanda

Tamanho maior que o normal. Uso geralmente 36, mas ficou grande. Renata

Fica uma marca onde seu pé dobra ao caminhar e, claro, machuca o pé neste lugar. Larissa

*Com informações de texto publicado em 07/05/2025 e de texto publicado em 06/06/2025.

