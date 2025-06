Dia de Ofertas UOL: Tech T-shirt e cueca da Insider estão com até 22% off

Se você consome vídeos no YouTube ou nas redes sociais provavelmente já se deparou com algum influenciador falando da Tech T-shirt da Insider: uma camiseta de tecido leve, com promessas de não pegar cheiro, acumular suor e precisar passar.

No Dia de Ofertas UOL, não só as camisetas, mas também as cuecas da marca estão com desconto de 22,4% com o cupom exclusivo UOL15. Importante: para garantir o desconto, lembre-se de adicionar o produto ao carrinho e inserir o cupom promocional no campo indicado antes de concluir a compra.

O Guia de Compras UOL já testou produtos da marca durante um mês e conta a seguir as impressões:

O que eu gostei na Tech T-shirt

Confortável. A malha é feita de tencel, uma fibra de origem natural duas vezes mais macia que o algodão, segundo o fabricante, e elastano, que é uma fibra sintética e mais elástica. Na prática, o que eu senti foi um tecido bem leve, liso e que não pinica nem gruda no corpo, mesmo em dias quentes.

Não pega cheiro. Uma das promessas da Tech T-shirt é ser antiodor, já que seu tecido é menos favorável à proliferação de bactérias. Usei a camiseta por dois dias consecutivos em pleno verão e senti que o mau odor do suor estava bem mais suave do que quando visto roupas de algodão. Nesse quesito, cumpre o que promete.

Camiseta Tech T-shirt Insider Imagem: Marcella Duarte/UOL

Não acumula suor. O tecido também favorece a evaporação da transpiração. Em nenhum momento fiquei com marcas ou com as famosas "pizzas" debaixo dos braços enquanto vestia a camiseta. Por esse motivo, também pode ser usada para prática de exercícios, pois não vai ficar pesada.

Desamassa no corpo. Não precisa passar com ferro, a camiseta desamassa sozinha assim que você a veste e dá umas puxadinhas para ajustá-la melhor ao corpo.

Modelagem justa. Tem modelagem "slim", que é aquela mais colada ao corpo. Particularmente acho bastante estiloso. Para quem prefere roupas mais largas ou folgadas, recomendo comprar um número maior que o habitual.

Pontos de atenção

Lavagem diferente. A fabricante indica uma série de cuidados para preservar o tecido - o que, na prática, vai fazer com que você lave a camiseta separadamente das outras roupas. As precauções são: lavar do avesso, dentro do saquinho que vem com a peça e em ciclo delicado; não usar alvejante nem amaciante; não secar na máquina nem estender sob o sol, a peça deve ser pendurada na sombra.

Formou bolinhas. Na terceira vez em que usei, portanto após duas lavagens, notei que algumas bolinhas se formaram na região abaixo dos braços. Foram poucas e passaram batidas pelo olhar, só percebi a presença das delas pelo toque. Pode ser que tenha sido algo pontual ou pode ser que continue conforme o uso. Seria necessário mais tempo teste para esclarecer esse ponto.

Durabilidade. A promessa é que, seguindo os cuidados de lavagem, a peça não vai desbotar e vai durar por anos. Como nosso teste foi de um mês, não podemos confirmar esse ponto.

Preço elevado. Uma Tech T-shirt custa mais de R$ 100, o que é um preço alto para muitos brasileiros. No entanto, quem comprar pelo site da Insider pode usar o cupom UOL15, que dá 22,4% de desconto.

O que eu gostei na cueca da Insider

Não enrola. A malha é bem parecida com a da camiseta, só que um pouco mais elástica. A cueca é do tipo boxer (que parece um shorts) e não enrola para cima, como acontece frequentemente com cuecas de algodão, e não puxa os pelos da coxa e virilha.

Não acumula suor. Assim como a camiseta, o tecido evapora o suor mais rápido. É uma ótima opção para praticar esportes ou exercícios físicos.

Serve como sunga. Essa foi uma funcionalidade que descobri ao acaso. Decidi ir à piscina em uma manhã de calor, mas já havia usado minha única sunga no dia anterior. Como estava vestindo a cueca da Insider pensei: "por que não?". E funcionou. Ela não reteve a água da piscina e secou super rápido. A única observação é que como a cueca é bem justa, preferi usá-la com shorts por cima.

Pontos de atenção

Destaco os mesmos da camiseta: lavagem diferente das demais roupas, durabilidade não atestada para a produção deste review e preço elevado.

Cueca Confort Insider Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Para quem eu indico

Como a Tech T-shirt tem essa pegada de roupa tecnológica, recomendo para pessoas que gostam de usar os últimos lançamentos desse universo.

Também indico para quem pratica exercícios físicos antes ou depois do trabalho, pois dá para usar a mesma camiseta para as duas atividades, sem a necessidade de levar uma peça extra na mochila. Ela também pode agradar quem curte roupa com modelagem mais justa de estilo básico, sem estampa.

Em relação à cueca, fui surpreendido positivamente e indico para qualquer pessoa. Achei muito confortável e nos dias de calor ela faz muita diferença. E o fato de poder usar como sunga foi a cereja do bolo. Nota 10 de 10!

*Com informações do texto publicado em 29 de janeiro de 2025

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.